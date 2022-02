Las contraseñas de WiFi compartidas siempre han unido a las personas, y en la próxima película española de Netflix, A través de mi ventana, la protagonista demostrará exactamente eso. La adaptación de la novela de 2016 de la autora venezolana Ariana Godoy llegará a Netflix el 4 de febrero, y estará disponible en nuestro país a partir de las 9.01 horas.

A través de mi ventana comienza como una historia de amor un tanto clásica protagonizada por dos vecinos, Raquel (Clara Galle) y Ares (Julio Peña). Raquel siempre ha mirado por la ventana de su habitación, suspirando por su atractivo vecino, aparentemente ajeno a su vida cotidiana. Como ella dice, los dos son de mundos completamente diferentes, y aparte de ser vecinos de la puerta de al lado, sus caminos no se cruzan, hasta que una noche Raquel pilla a Ares robando su WiFi. Al enfrentarse a Ares por piratear su red, él le devuelve el golpe diciéndole que su vigilancia de la ventana no ha sido muy discreta, y que sabe lo que ha estado haciendo. Las chispas saltan durante su enfrentamiento y pronto se produce un juego del gato y el ratón.

Melancólico y guapo, Ares intenta frustrar el incipiente romance diciéndole a Raquel que ella no es su tipo, a lo que Raquel responde: "Soy la chica más interesante que has conocido". Las cosas se calientan para la pareja, y vemos a Raquel persiguiendo a Ares saliendo de su zona de confort y haciendo cosas que normalmente no haría, como salir de fiesta en clubes. La película parece que nos mantendrá expectantes hasta el final.

'A través de mi ventana': hora de estreno

Clara Galle y Julio Peña encabezan el reparto de esta curiosa historia de amor, que cuenta la historia de Raquel una joven que lleva locamente enamorada toda la vida de su vecino, el misterioso y atractivo Ares. Su objetivo es que él también acabe enamorándose de ella, pero no está dispuesta a perderlo todo y menos a sí misma.

A través de mi ventana llega el próximo 4 de febrero a Netflix. ¿La hora de estreno? Las 9:00 horas en España, como es habitual con los contenidos originales de la plataforma. Esta programación coincide así con las 0:00, hora del Pacífico. El filme nace para convertirse en un nuevo hito en los romances patrios, donde adaptaciones como Tres metros sobre el cielo aún continúan manteniendo su posición predominante en el Olimpo del cine.

