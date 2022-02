Desde El amor es ciego o Hasta que la vida nos separe, la segunda semana de febrero está dedicada a las series y películas románticas en Netflix. Con el Día de San Valentín a la vuelta de la esquina, parece apropiado el modo en que el gigante del streaming ha dispuesto su programación para la próxima semana. Pero antes de entrar en la semana, tenemos que echar un vistazo detallado a uno de los próximos estrenos.

Dirigida por Manuel Pureza, Hasta que la vida nos separe es un drama romántico que que se estrena en Netflix. El drama portugués promete ser diferente, lo que se refleja en su propio título, que parece ser la inversión de la legendaria frase "hasta que la muerte nos separe". También se insinúa un poco de comedia que la serie probablemente adoptará. Cconozcamos el reparto, la trama y mucho más.

'Hasta que la vida nos separe': argumento y reparto

La descripción oficial de la serie por parte de Netflix dice: "Tres generaciones de una familia que viven juntas en una villa idílica hacen malabares con las exigencias de su negocio de planificación de bodas y sus propias crisis personales". Además, Netflix describe la serie como romántica, íntima y emocional. Bueno, dado que hay una boda de por medio, podemos entender el viaje emocional en el que nos vamos a meter al ver esta serie.

El reparto de la serie incluye a Rita Loureiro, Dinarte Branco, Madalena Almedia, Diogo Martins, Henriqueta Maya, Jose Peixoto, Teresa Tavares, Rita Pocus, Luis Lobao, Jose Mata, Albano Jeronimo, Lourenco Oritgao, Jose Condessa y Jose Neto.

