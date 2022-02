Películas Netflix 2022: los mejores estrenos

Netflix refuerza su apuesta por las producciones locales e inicia en Toledo el rodaje de Fenómenas, una nueva película que se estrenará próximamente a nivel mundial. Dirigida por Carlos Theron (Operación Camarón, Lo dejo cuando quiera, Es por tu bien), y escrita por Fernando Navarro (Bajocero, Orígenes secretos, Verónica) y Marta Buchaca (Litus, Solo una vez), se rodará durante las próximas 9 semanas entre Toledo y Madrid como principales localizaciones.



Belén Rueda (El orfanato, El cuerpo, Perfectos desconocidos), Gracia Olayo (La llamada, Paquita Salas), Toni Acosta (Padre no hay más que uno, Mi gran noche) y Emilio Gutiérrez Caba (Palmeras en la nieve, El hombre de las mil caras) interpretan a Sagrario, Paz, Gloria y el Padre Girón respectivamente.

Completan el reparto Ivan Massagué (El hoyo, El año de la plaga), Miren Ibarguren (Mamá o papá, Fe de etarras), Óscar Ortuño (A mil kilómetros de la navidad), Lorena López (Amor en polvo) y Antonio Pagudo (Villaviciosa de al lado).

'Fenómenas': argumento

A finales de los años 90, Sagrario (Belén Rueda), Paz (Gracia Olayo), Gloria (Toni Acosta) y el padre Girón (Emilio Gutiérrez Cava), forman un equipo de investigación especializado en fenómenos paranormales: el grupo Hepta. Aunque el grupo no está pasando por su mejor momento, aceptan investigar un anticuario en el que suceden cosas extrañas. Pero lo que parecía un caso como otro cualquiera, se convertirá en el más difícil de sus vidas. Y solo juntos podrán resolverlo.

