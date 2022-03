Netflix estrena su nueva película de viajes en el tiempo: El proyecto Adam

Te contamos la hora de estreno de la película para que te libres de los spoilers

El género de ciencia ficción gana adeptos cada año. La realidad distópica que se nos ha quedado en el planeta hace que todas esas historias que antes nos parecían inverosímiles ahora tengan un poquito más de credibilidad en nuestras cabezas. Sin embargo, siguen siendo una excelente vía de escape para las crudas situaciones que vemos a diario en los espacios informativos.

Por eso, cada vez que nos presentan un nuevo estreno en plataformas es una revolución entre los espectadores. La última corre por cuenta de Netflix, que nos trae un título que combina la ciencia ficción con el género de aventuras. La plataforma estrena El proyecto Adam, la nueva película de Shawn Levy, que vuelve a repetir con Ryan Reynolds tras Free Guy (disponible en Disney Plus). Pero en esta ocasión, la trama nada tiene que ver con el universo de los videojuegos.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El proyecto Adam narra la historia de Adam Reed, un viajero del tiempo del año 2050 que se ha aventurado en una misión de rescate para buscar a Laura, la mujer que ama, que se perdió en el continuo espacio-tiempo en circunstancias misteriosas. Cuando la nave de Adam se estropea, es enviado en espiral al año 2022, y al único lugar que conoce de esta época de su vida: su casa. Allí tendrá que lidiar con sus propios sentimientos y resolver alguna que otra cuenta pendiente de su propio pasado.

El proyecto Adam: hora de estreno de la película en Netflix

En tiempos del spoiler es habitual que queramos ver cuanto antes los grandes estrenos de las plataformas para evitar que alguien más rápido que nosotros nos reviente detalles. Desde lo más insignificante a lo más trascendental, queremos que todo lo que ocurre en películas y series quede abierto al misterio de nuestro propio visionado. Por eso, si no quieres arriesgarte a algún que otro destripe debes saber que El proyecto Adam estará disponible en Netflix desde las 9 am del viernes 11 de marzo.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io