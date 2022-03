Ha llegado un nuevo tráiler de Ms. Marvel que muestra los nuevos poderes de Kamala Khan antes de la fecha de estreno de la serie en junio de 2022.

Marvel Studios confirmó en la D23 los planes para que Kamala Khan lidere una serie de Disney+ en 2019. La adolescente paquistaní-estadounidense se convirtió en la heroína de Marvel favorita de los fans después de su debut en los cómics en 2013, y está preparada para hacer su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel menos de una década después. La recién llegada Iman Vellani consiguió el papel principal de Ms. Marvel, lo que la preparará para aparecer en más proyectos del MCU en el futuro.

Courtesy of Marvel Studios.

Marvel ofreció sorprendentemente el primer vistazo de Ms. Marvel durante 2020, que solo proporcionó a los fans un breve vistazo a la serie en solitario de Kamala Khan. Hace tiempo que se confirmó que la serie se estrenará en algún momento de 2022, pero el estudio siguió sin mostrar demasiado de la serie. El secreto llegó cuando los materiales promocionales de Ms. Marvel se burlaron de los poderes reimaginados de Kamala para el MCU. Originalmente fue presentada como una "Inhumana" en los cómics, pero se había rumoreado que el MCU podría cambiar el origen y la naturaleza de sus poderes. La falta de una fecha de estreno o de un tráiler oficial de Ms. Marvel también se produjo mientras continuaban los rodajes de la serie.

Ahora, Marvel Studios ha lanzado un vistazo a la serie con el primer tráiler oficial de Ms. Marvel que se ha publicado, y parece diferente a cualquier otro proyecto del MCU hasta la fecha. Las nuevas imágenes muestran los nuevos poderes energéticos de Kamala Khan que se originan en los guanteletes. El tráiler de Ms. Marvel también confirma que la serie comienza a transmitirse en Disney+ a partir del 8 de junio de 2022.

Courtesy of Marvel Studios.

'Ms. Marvel': el tráiler

El tráiler muestra a la nueva superheroína del Universo Cinematográfico Marvel que intenta conciliar el instituto y la familia a la vez que descubre que tiene superpoderes.

"Ms. Marvel" de Marvel Studios es una nueva serie original que presenta a Kamala Khan, una adolescente musulmana estadounidense que vive en Jersey City. Kamala es una gamer total y también escribe fan-fiction. Además es una mega fan de los Superhéroes y tiene una imaginación descomunal, sobre todo cuando se trata de la Capitana Marvel. Pero Kamala se siente invisible tanto en casa como en el colegio... hasta que descubre que tiene superpoderes como esos héroes que siempre ha admirado. La vida es mejor con superpoderes, de eso no hay ninguna duda.

Courtesy of Marvel Studios.

'Ms. Marvel': reparto

Iman Vellani encarna a Kamala Khan, alias Ms. Marvel. El reparto también cuenta con Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer y Nimra Bucha.

Los episodios están dirigidos por Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon y Sharmeen Obaid-Chinoy. Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso y Bisha K. Ali son los productores ejecutivos. Los coproductores ejecutivos de la serie son Sana Amanat y Trevor Waterson, y Bisha K. Ali es la guionista principal.

