Netflix ya ha puesto fecha al estreno de Clark, su serie sobre el origen del síndrome de Estocolmo

Bill Skarsgård será el encargado de transformarse en el criminal sueco Clark Olofsson

Las historias reales son una fuente de inspiración constante para la ficción. Son múltiples las situaciones que, bien por su interés humano o por la trascendencia que ha tenido en la Historia, han marcado poblaciones o incluso al mundo entero. Algunos son episodios de sobra conocidos y llevados en varias ocasiones a la pantalla. Otros han pasado desapercibidos durante años hasta que alguien ve un buen guion tras ellos. Netflix lo sabe bien y por eso dedica buena parte de su producción a adaptar sucesos o la vida de personajes relevantes que tienen la posibilidad de mostrar algo original y novedoso si aparecen en una serie o película de la plataforma.

Lo ha hecho ya en varias ocasiones, desde filmes bélicos como La batalla olvidada y Una sombra en mi ojo, hasta series que desarrollan personajes controvertidos como Narcos, Cómo me enamoré de un gánster o el proyecto aún en desarrollo de Griselda.

Por eso Netflix parece la casa perfecta para albergar la historia real de la aparición del término 'síndrome de Estocolmo'. Eso es lo que hace la próxima serie del proveedor de streaming, Clark. La ficción relatará cómo el robo a un banco en la capital sueca acabó derivando en un secuestro cuyos rehenes trataron de proteger a sus captores.

Clark: fecha de estreno de la nueva serie de Netflix

Netflix ya ha revelado cuando podremos descubrir la historia de Clark y será posible hacerlo desde el próximo 5 de mayo. La serie, protagonizada por Bill Skarsgård, nos llevará a aquel verano de 1973, en que el preso Jan-Erik Olsson, estando de permiso, inició un robo al banco Sveriges Kreditbanken. Pero cuando llegaron a las fuerzas de seguridad comenzaron las negociaciones. Entre ellas, el ladrón y secuestrador exigió la presencia de otro prisionero en el banco, armas y un coche listo para poder escapar.

La llegada de Clark Olofsson cambió el rumbo del atraco, haciendo que los rehenes frenasen las hostilidades de la policía hacia ellos. La ficción tratará de mostrar cómo un solo hombre consiguió ganarse el favor de los allí presentes, generando el principal caso de estudio del posteriormente llamado síndrome de Estocolmo.

