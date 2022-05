Ya es oficial: el éxito de The CW, Riverdale, terminará con su séptima -y última- temporada, llevando la saga de (ex)adolescentes sexys y asesinatos más sexys a un final seguramente explosivo.

Estrenada por primera vez en 2017, la serie inspirada en Archie Comics fue un éxito social casi instantáneo, gracias a un reparto fresco y joven que incluye a KJ Apa, Lili Reinhart, Cole Sprouse, Camila Mendes, Madelaine Petsch, Ashleigh Murray y Casey Cott; así como al reparto "adulto" que incluye a los queridos actores Mädchen Amick, Skeet Ulrich, Marisol Nichols y Luke Perry. Desde asesinatos escandalosos hasta momentos virales (¿quién puede olvidar el discurso de Jughead "Soy un bicho raro"?), la primera temporada captó la atención y dio lugar a multitud de parodias.

Sin embargo, no fue hasta la segunda temporada cuando la serie se convirtió en un éxito de audiencia contrastado. Gracias al antiguo acuerdo de The CW con Netflix, la serie se convirtió en una obsesión en la segunda temporada, y los índices de audiencia crecieron exponencialmente, convirtiendo una serie viral en un fenómeno global.

Durante las últimas seis temporadas, la serie creada por Roberto Aguirre-Sacasa ha incluido de todo, desde juegos de rol alimentados por drogas, hasta líderes de cultos que roban órganos y construyen cohetes, pasando por paletos endogámicos que se hacen pasar por extraterrestres, hasta brujería y sacrificios en abundancia. También ha creado muchos momentos humanos y románticos, gracias a sus numerosas parejas, y ha cambiado para siempre la opinión de la gente sobre los personajes de Archie, que antes se consideraban aburridos.

Sin embargo, si ya estás de luto, no te preocupes: todavía hay mucho más Riverdale por delante. Además de la temporada 6 de 'Riverdale', que emitirá su decimoquinto (de un total de 22) episodio este domingo, aún queda la séptima (y mencionamos: la última) temporada. ¿Quién vivirá? ¿Quién morirá? ¿Qué parejas serán finalmente, de verdad, el final? Lo sabremos cuando se emita la última temporada en 2023.

