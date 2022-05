John Zderko, actor conocido por sus papeles en series como Mentes Criminales y 9-1-1: Lone Star, ha muerto. Tenía 60 años. El amigo del actor, Charley Koontz, confirmó la muerte de Zderko a The Hollywood Reporter. Según Koontz, Zderko murió de complicaciones causadas por el cáncer el jueves en Los Ángeles.

Koontz también lamentó la muerte de Zderko en Twitter, donde escribió: "Un gran amigo y un excelente actor que se ha ido demasiado pronto. Muchas gracias a @THR y @MikeBarnes4 por darle a nuestro amigo una verdadera despedida de Hollywood. Y a @captainblackusa por la gran idea. Tu nombre en las luces una vez más, John. Te quiero amigo. RIP".

Zderko creció en Ohio, Colorado y Nueva Jersey, según THR, y fue compañero de equipo de baloncesto en el instituto con la difunta estrella de Los Soprano James Gandolfini. Más tarde asistió a la UC Irvine y estudió interpretación en la UCLA después de graduarse.

Su carrera como actor comenzó con actuaciones en el West of Broadway de Santa Mónica, donde trabajó con la escritora y directora Dianne Name, según THR. El primer crédito de Zderko en la pantalla llegó en 2005, cuando apareció como Papá en el corto Crepúsculo. Luego actuó en las series de televisión North Mission Road y LA Forensics y en cortometrajes como First Sight, A.S.K. y Voicemail.

Años más tarde, Zderko apareció en series de éxito como El mentalista, en la que interpretó a un miembro del círculo íntimo en un episodio de 2012, y Mentes criminales, donde fue elegido para interpretar a Dominic Maguire en un episodio de 2012.

Ese mismo año, Zderko protagonizó la serie de televisión de acción y comedia Dark Forrest como Gary. Sus papeles posteriores incluyen participaciones en The Player, Dirty John, Casting the Net, 9-1-1: Lone Star y Bosch: Legacy. Aparecerá a título póstumo en el corto Todo en su sitio.

