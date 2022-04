La actriz, de 57 años que nació en Palermo pero desarrolló su carrera en España, falleció el pasado 3 de abril tras una dura lucha contra el cáncer. Conocida por sus papeles cómicos y en especial por sus papeles en varias producciones de José Luis Moreno,Aunque llevaban casi veinte años divorciados, su matrimonio se terminó en 2003, el actor y director ha utilizado sus redes sociales para despedirse de ella.

"Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos 'Rosita'. Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla, pero no te quitó la sonrisa. Descansa en paz, Silvia Gambino, siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos. Ciao", ha sido su mensaje de despedida.

Silvia Gambino nació en Palermo en 1965 pero desarrolló su carrera en España y se hizo popular por sus trabajos en televisión de la mano de José Luis Moreno. Trabajaron juntos en el programa 'Noche de fiesta' donde daba vida a Rosita Cascalejo, y hacía pareja con el actor Santiago Urrialde; después trabajó en las series 'La sopa boba' donde coincidió con Lolita; 'Escenas de matrimonio' y en otros programas de entretenimiento siempre con José Luis Moreno.

Su último trabajo en televisión fue en el año 2018 en la serie 'Centro médico' de TVE y, en 2019, protagonizó la obra de teatro 'Bellas y bestias' que contó con la producción de Jorge Javier Vázquez que estaba encantado con ella. "Tengo que decirte que estoy muy orgulloso de poder colaborar en este proyecto contigo. Te admiro mucho, perteneces a esa generación de actrices que llevan trabajando muchísimo, que se han dejado la vida para entretenernos y hacernos más felices, y me da muchísima alegría que puedas demostrar encima de un escenario todo lo que llevas dentro y que solo se puede hacer al llevar tantos años con tanta dedicación y amor", fueron las palabras del presentador a la actriz que visitó el plató del 'Deluxe'. ¡Descanse en paz!

