Movistar Plus+ estrena el jueves 1 de diciembre su nueva serie original. Se trata de Fácil, una ficción sobre cuatro mujeres con diversidad funcional que quieren vivir juntas en un piso de la Barceloneta. Su forma de descubrir su independencia comienza a chocar contra todas las normas establecidas para ellas. Ellas son mujeres intentando descubrir quiénes son en un mundo que ya ha decidido qué pueden hacer y qué no, sin contar con ellas.

Fácil es una serie directa, divertida, emotiva, joven y un poco punk donde todo el mundo quiere hacerlo bien, pero nadie tiene claro cómo se hacen las cosas bien. Las protagonistas solo quieren descubrirse a sí mismas aunque esto suponga un problema para todo el mundo. Está dirigida por Anna R. Costa (Arde Madrid), junto a Laura Jou, y escrita por ella misma junto a Cristina Pons.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, la serie ha contado con la productora Sandra Hermida (Goya a la Mejor Dirección de Producción por El orfanato, Lo imposible y Un monstruo viene a verme y al Mejor Documental por Garbo); productora también de las series Arde Madrid o El inocente, las películas Way Down o Cinco Lobitos, y las pendientes de estreno Rainbow y La sociedad de la nieve, entre otras.





Fácil: el reparto de la serie de Anna R. Costa para Movistar Plus+

La serie está protagonizada por Natalia de Molina (Foodie Love, La catedral del mar, ganadora de dos premios Goya por Vivir es fácil con los ojos cerrados y Techo y comida), Anna Castillo (Venga Juan, Arde Madrid, ganadora de un Goya por El Olivo) y las debutantes en ficción televisiva Anna Marchessi y la cómica y actriz de teatro Coria Castillo. El reparto se completa con Bruna Cusí (El alienista), Martí Cordero, Eloi Costa (Alguien tiene que morir), Cesca Piñón (El Ministerio del Tiempo), Clara Segura (Mentiras), Ágata Roca (Sin identidad), David Bagés (Merlí. Sapere Aude) y Albert Pla (Airbag, Murieron por encima de sus posibilidades), entre otros.