La actriz, que el pasado 27 de marzo cumplió 32 años, brilló en la gala de clausura del festival de cine de Málaga y allí habló del certamen y de su carrera. "Aquí hay muchísimo talento porque tenemos un cine con mucho talento, hay actores preciosos, actrices preciosas y además talentosos, aquí hay muy buen ambiente" aseguró y explicó que, el 15 de abril, estrena nueva serie en Netflix, 'Los herederos de la Tierra'

En el vídeo de la parte superior, Natalia Sánchez habla de un posible reencuentro de 'Los Serrano'. Al igual que ha pasado con otras series como 'El internado' o 'Física o Química', la actriz, que en su reciente estancia en Argentina quedó con Juan Luppi, desvela si le gustaría volver a ver a todos los que fueron sus compañeros en la mítica serie de Telecinco. ¿Volveremos a cantar el famoso 'Uno más uno son siete'?

Natalia Sánchez también nos habló de la excelente relación que mantiene con Víctor Elías, quien fuera su compañero en Los Serrano y pareja en la vida real. Los jóvenes mantienen una buena amistad y la actriz ya ha conocido a Ana Guerra, actual pareja de Víctor, a la que ya llama 'mi cuñada postiza'. "Ana es encantadora, quiero conocerla más porque solo pude estar con ella diez minutillos. Pero la pude ver en el concierto y es una mujer talentosísima y me gusta mucho", comentó y desveló que ella se lleva fenomenal con todos sus ex porque "acabar mal es una pena y más con quien has querido con todo tu corazón". Natalia y su chico, Marc Clotet, ya están instalados en España tras pasar más de dos meses grabando juntos una serie en Argentina.



