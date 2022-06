Han pasado 8 meses de que la actriz de 'La que se avecina', Cristina Medina, anunciara que padece un cáncer de mama. Una dura noticia que hizo que todos sus compañeros de la serie se volcaran en ella y la arroparan para darla fuerzas y salir adelante. Ahora, casi un año después, la actriz ha confesado sentirse muy bien y casi recuperada de su lucha y su tratamiento con quimioterapia. Así al menos lo ha confesado en el estreno de la película 'Elvis', donde ha atendido a los periodistas explicando que se siente mucho mejor: "Estoy bastante mejor. La verdad es que me encuentro muy bien. Estoy animada, muy bien de ánimo. Físicamente también bastante recuperada. Bueno, queda un poquito, pero muy bien". Unas declaraciones en las que muestra que sigue siendo muy optimista y con una gran energía, algo que la ha caracterizado durante todo el proceso.

Además de sobre ella, Cristina ha podido hablar de su compañero, José Luis Gil, por quien rompía a llorar hace tan solo unos meses, consciente de lo duro que es la recuperación de un ictus, que sufrió el pasado mes de diciembre. La actriz ha asegurado que, aunque no conoce detalles concretos de la salud de su compañero, sabe que está en pleno proceso de recuperación después de que el infarto cerebral le sesgara algunas capacidades: "Sé que se está intentando recuperar del pelotazo que le ha tocado, que es muy gordo y crucemos los dedos para que poco a poco vaya recuperando todas sus capacidades, pero es una cosa lenta".

En este sentido, ha pedido poder trabajar juntos pronto ya que eso no solo sería una alegría profesional: "Sería maravilloso. El día que ocurra, que por fin nos podamos encontrar, será porque los dos estamos de puta madre, que es verdaderamente lo importante. Trabajo, es trabajo, pero la salud, es que sin esa no vamos a ningún lado. Parezco una abuela, pero es que verdad". Un gran mensaje que aplaudimos desde aquí.

