Mientras el colegio está cerrado este verano, Disney+ se asegura de que los niños -y los suscriptores de todas las edades- estén muy entretenidos con un flujo constante de contenidos. La plataforma está estrenando nuevas temporadas de viejos favoritos, además de nuevos y emocionantes estrenos, a medida que llegamos al pico del verano.

Este mes, Disney Plus estrena una serie de Michael B. Jordan, titulada American the Beautiful. El actor narra las historias de Norteamérica y de algunos de sus animales más emblemáticos en un proyecto de los creadores de algunos de nuestros documentales de naturaleza favoritos, como Planeta Tierra, Planeta Helado y Atlántico.

A continuación, Disney+ presenta Zombies 3, la tercera película de su popular franquicia. La última película de Zombies sigue a Zed (Milo Manheim) y Addison (Meg Donnelly) en su último año en Seabrook, donde la llegada inesperada de un grupo de extraterrestres amenaza con provocar algunos problemas. Llega a Disney+ a mediados de mes, el 15 de julio.

Y, por supuesto, tenemos más poder de la estrella Olivia Rodrigo con la tercera temporada de High School Musical: The Musical: The Series. Disney+ termina el mes con la última entrega de su popular serie secundaria, que se estrena el 27 de julio. En ella se podrá ver más a la cantante de "Brutal" y a sus compañeros de reparto, además de nuevas incorporaciones como la estrella original de HSM, Corbin Bleu.

¿Te preguntas qué más va a llegar a Disney+ este verano? Consulta la lista completa de películas y series en Disney+ en julio de 2022.

Estrenos de películas de Disney+ en julio 2022

Spider-Man - 1 de julio

Spider-Man 2 - 1 de julio

Spider-Man 3 - 1 de julio

Spider-Man: Homecoming - 1 de julio

Venom - 1 de julio

El club de los poetas muertos - 1 de julio

Spider-Man: Un nuevo universo - 8 de julio

La pirámide - 8 de julio

El maravilloso verano de Mickey Mouse - 8 de julio ESPECIAL

Lady Halcón - 15 de julio

Abuelos al poder - 15 de julio

Muerte entre las flores - 22 de julio

Sweet Home Alabama - 22 de julio

Camino al paraíso - 29 de julio

Estrenos de series de Disney + en julio 2022

El 1 de julio se estrenará la película original La Princesa, una aventura repleta de acción ambientada en un mundo de fantasía, en la que una joven se niega a casarse en un matrimonio concertado y su pretendiente la secuestra y encierra en una torre aislada del castillo de su padre. "Se metieron con la princesa equivocada".

¿Qué exactamente decías que no era propio de una dama? 😡 #LaPrincesa, nueva Película Original protagonizada por Joey King, disponible el 1 de julio solo en #DisneyPlus

También habrá una llegada masiva de películas de Spider-Man (o su universo de Sony), incluyendo algunas de las que forman parte del Universo Cinematográfico Marvel. El mismo viernes día 1 podrás dar inicio a un maratón arácnido que incluya la trilogía de Sam Raimi protagonizada por Tobey Maguire, Spider-Man: Homecoming y Venom.

Más tarde, el día 8 de julio, también tendremos película de Spider-Man, pero de animación. Spider-Man: Un Nuevo Universo, ganadora de un Oscar a Mejor Película de Animación en 2019, llega a la plataforma para completar los contenidos relacionados con el Spider-Verse de este mes.

Basada en la longeva serie ganadora de premios Emmy, Bob’s Burger: La Película cuenta con los personajes originales en una nueva historia que empieza cuando una tubería rota crea un gigantesco socavón en frente de la hamburguesería de Bob, bloqueando la entrada indefinidamente y arruinando los planes para disfrutar del verano de los Belcher. Se estrena el 13 de julio.

Si te gustan las pelis de instituto americano con un punto diferente, el 15 de julio se estrena Zombies 3, en la que Zed intenta conseguir una beca de fútbol americano para ser el primer zombi en ir a la universidad y Addison organiza una competición de animación internacional.

