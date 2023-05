Quien más y quien menos es fan de alguna película de Disney. Es la factoría de animación que ha acompañado a varias generaciones en su infancia y adolescencia y, para muchos, también en su vida adulta. Sin embargo, no solo de dibujos animados vive la factoría del ratón. En múltiples ocasiones este gigante de la producción cinematográfica nos ha sorprendido con sus estrenos. Es cierto que es casi imposible competir contra los clásicos Disney y sus éxitos más recientes de la mano de Pixar, pero es que sus películas con personajes de carne y hueso también han conquistado a la audiencia durante décadas.



Entre sus películas más recordadas están Mary Poppins, La bruja novata, Princesa por sorpresa, la saga Piratas del Caribe y tantos otros títulos que triunfaron en su estreno y en los formatos en diferido, por no hablar del resurgir en popularidad gracias a su inclusión en el catálogo de Disney Plus+. Si a estas ficciones le añadimos la adquisición de Marvel y Lucasfilm, el conglomerado audiovisual de Disney es apabullante. Gracias a todas esas adquisiciones de los últimos años, podemos disfrutar en un único proveedor de streaming de las mejores series de Star Wars o de toda la producción original del MCU, incluso ordenada cronológicamente.

Tampoco nos podemos olvidar de los últimos estrenos de Pixar como Luca, Red, Soul, Onward o Raya y el último dragón. Pero si algo ha revolucionado la producción de Disney en los últimos años es la revisión de los clásicos de animación que lanzaron al estrellato a la compañía con dos ligeros cambios: una actualización de la historia que la aproxime al presente y la conversión de todos los personajes a acción real.

La producción original de la compañía ha apostado muy fuerte por las adaptaciones a live action. De este modo, la lista de estrenos, tanto en salas como directamente en su plataforma, Disney Plus+, se ha ampliado en los últimos meses con títulos que ya conocíamos transferidos a rodajes con actores reales e incluso spin-off de algunas películas que pretenden explorar a fondo personajes que nos encandilaron ya en sus versiones animadas. Por eso, proponemos un listado completo de los clásicos Disney adaptados a live action que están (o estarán) disponibles en Disney Plus+, para que te asegures de que no te pierdes ninguno.