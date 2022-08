La actriz de Star Trek, Nichelle Nichols, ha fallecido a los 89 años. Star Trek se estrenó el 8 de septiembre de 1966 y duró tres temporadas. La Serie Original (como se conoció posteriormente) inició lo que se convertiría en una enorme franquicia de Star Trek, que ahora cuenta con nueve series de televisión y 13 películas, además de varios libros y videojuegos. Nichols fue una de las primeras mujeres negras en aparecer en una serie de televisión importante, y su interpretación de Uhura en Star Trek ha inspirado a generaciones de mujeres a seguir carreras de ciencias y tecnología.

Nichols interpretó a Uhura durante las tres temporadas de Star Trek: la serie original, y también apareció en seis películas de Star Trek. Aunque Nichols tenía la intención de dejar Star Trek para dedicarse a su carrera en Broadway, el Dr. Martin Luther King Jr. la animó a seguir en la serie, ya que era un modelo vital para los niños y las jóvenes negros de todo el mundo. Nichols recuerda que King le dijo que "por primera vez en la televisión, se nos verá como deberíamos ser vistos todos los días: como personas inteligentes, de calidad, hermosas, que pueden cantar, bailar y pueden ir al espacio, que son profesores, abogados".

Hoy, un post en la página oficial de Instagram de su hijo, Kyle, anunció que Nichols ha fallecido a los 89 años. El post dice que Nichols falleció por causas naturales, y que fue "un modelo para todos nosotros". El post continúa diciendo que, aunque Nichols ha fallecido, "su luz, sin embargo, como las antiguas galaxias que se ven ahora por primera vez, permanecerá para que nosotros y las futuras generaciones la disfrutemos, aprendamos de ella y nos inspire." Vea el post a continuación:

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Un legado eterno

Tras la cancelación de Star Trek en 1969, Nichols pasó a ser voluntario en la NASA, trabajando en un proyecto especial para reclutar mujeres y minorías en la agencia. Este programa reclutó a la doctora Sally Ride, la primera mujer astronauta estadounidense, y al coronel Guion Bluford, el primer astronauta negro, entre muchos otros. Nichols siguió asistiendo a las convenciones de Star Trek hasta bien cumplidos los 80 años, y solo anunció su retirada del circuito de convenciones cuando le diagnosticaron demencia en 2018.

Nichols no solo fue una parte importante de la historia de Star Trek, sino una inspiración para generaciones de personas, y su trabajo tanto en la pantalla como fuera de ella será recordado para siempre. Nichols alentó a muchas personas a perseguir sus pasiones, especialmente a las mujeres en los campos de la ciencia. Nichols dijo una vez que "la ciencia no es un juego de niños, no es un juego de niñas, es un juego de todos", y el trabajo de su vida lo demostró. Nichols será echada de menos por millones de personas en todo el mundo, pero su legado nunca será olvidado.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io