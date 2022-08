Disney+ continúa su tendencia al alza. Antes de la convocatoria de resultados del tercer trimestre, la empresa reveló que el servicio de streaming había ganado 14,4 millones de suscriptores, lo que eleva el número total de abonados a unos 152 millones.

La compañía, que también abarca Hulu y ESPN+, informó de un alcance total de streaming de 221 millones, más de 15 millones desde su anuncio del segundo trimestre de 205,9 millones de suscriptores. Hulu tuvo un aumento del 8% en suscriptores desde el año pasado, situándose en 46,2 millones, mientras que ESPN+ subió un 53% con 23 millones de suscriptores de pago. Con el objetivo de conseguir entre 230 y 260 millones de suscriptores en Disney+ para 2024, las nuevas cifras muestran que están a menos de 100 millones de suscriptores de su objetivo. Las cifras llegan el mismo día que Disney ha anunciado sus nuevos precios para 2022.

El éxito de 'Obi Wan Kenobi'

Las últimas estadísticas llegan después del estreno de Obi-Wan Kenobiy Ms Marvel. Además, hay mucho más que esperar antes de que termine el año fiscal con She-Hulk y Pinocho (2022), lo que significa que a partir de ahora sólo puede ir a más para Disney+.

Con ello, Disney+ se sitúa a unos 68 millones de abonados de su rival, Netflix, que actualmente cuenta con 220,67 millones de abonados. Netflix registró su primera pérdida de abonados en más de 10 años durante el primer trimestre de 2022, y predijo que perdería 2 millones más durante el segundo. Sin embargo, la compañía informó de una pérdida de solo 970.000 suscriptores, alrededor de un millón menos de lo que esperaban, durante la llamada de ganancias del segundo trimestre. Algo bueno para Stranger Things 4.

En cuanto a la rivalidad, ya sabes lo que dicen: la pérdida de un hombre es el tesoro de otro, y el descenso de suscriptores de Netflix puede haber puesto a Disney+ justo en el camino de alcanzarlo.

