Marta Belaustegui tuvo claro desde siempre que su pasión era actuar y en 1984 se graduó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, ciudad que la vio nacer en 1966. Desde entonces no ha parado de trabajar y ha ido acumulando éxitos en teatro, cine y televisión. Ahora suma uno más a la lista, la serie Alma, que, recientemente, se ha estrenado en Netflix y ya ha entrado en el top 3 de las ficciones más vistas en nuestro país. En ella, la actriz da vida a Pilar, una madre que hará hasta lo imposible para conseguir que su hija Alma, recupere la memoria y deje atrás sus traumas tras ser una de las pocas supervivientes de un misterioso accidente de autobús.



Quim Vives Netflix

¿Qué te impulsó a aceptar un proyecto como Alma?

Lo primero volver a trabajar con Sergio Gutiérrez Sánchez, que me parece un guionista y un director con un talento inmenso. Yo había tenido la oportunidad de hacer con él su primer corto, 7337, en el año 99 y tenía muchas ganas de hacer otro proyecto con él. Después, me enganchó el guion que creo que es soberbio. Cuando lo tuve entre mis manos, no pude dejar de leerlo, leí todas las páginas seguidas. Quería saber más y más.

Y, también, me llamó la atención que estuviera protagonizada por adolescentes, es muy necesario esto. Además, creo que representan muy bien el mundo de la juventud desde el punto de vista del thriller y es muy interesante.

Tu personaje, Pilar, es la madre de una de estas adolescentes

Así es y me fascina. A veces, cuando lees un guion y te encuentras con personajes tan maravillosos como es el de Pilar, lo primero que nace en ti mucho respeto. Este es un tipo de papel que está escrito a corazón abierto y yo he tenido que interpretarlo así. Creo que hay muchas mujeres que se van a sentir identificadas con Pilar, porque es cercano y de carne y hueso.

¿Qué ha sido lo más complicado de trabajar a la hora de dar vida a este personaje?

Pienso que sacar a la luz el dolor que padece este personaje, porque siempre hay cierto pudor a la hora de hablar de las dificultades que sufre uno. Yo he tratado de usar la imaginación todo lo que he podido y llega un momento en el que te permites volver y empieza a surgir todo.

¿Has utilizado experiencias personales o de otra para crear a Pilar?

Yo siempre digo que los actores llevamos una mochila que vamos cargando a lo largo de nuestra vida, como experiencias, porque somos grandes observadores y eso luego nos sirve para interpretar a otras personas. Siempre con la distancia de que estamos generando un personaje.

Empecé a trabajarlo escuchando a Sergio Gutiérrez, el creador de esta serie y a Kike Maíllo, en los capítulos que dirigía. Y luego lo trabajé bastante con mi compañero Josean Bengoetxea. Nos reunimos con Javier y Esperanza, un par de padres que habían pasado por la experiencia que los personajes a los que interpretamos.

QUIM VIVES/NETFLIX

¿De dónde crees que nace el éxito de esta serie?

Sergio Gutiérrez tiene la capacidad de producir universos nuevos, fascinantes, pero para hablarnos de las cosas y de los miedos más cercanos. Ese es su sello y es lo que hace que la gente se enganche a esta ficción. A fin de cuentas, es un thriller que habla de las relaciones sociales, algo que no es tan lejano para nosotros.

A mí, esta serie me ha atrapado como a cualquier espectador, quiero ver todos los capítulos que pueda, y eso que sé lo que va a pasar (risas). Además, esta producción tiene un equipo soberbio en todos los departamentos.

¿Cómo viviste el tiempo de rodaje?

Pues tendía que decir que recuerdo con especial cariño el rodaje entero (risas), porque todos hemos estado estos meses con la sensibilidad a flor de piel. Fueron unas grabaciones con mucho misterio en todos los sentidos, por el aura que caracteriza la serie. A veces, no sabíamos que iba a pasar en la siguiente escena. Eso hizo que tuviera los poros muy abiertos y, por eso, siento que cada instante era una aventura.

Eso si, si tuviera que destacar algo en concreto que me ha gustado de este rodaje, ha sido grabar en Asturias. Esta comunidad me parece un lugar único en el mundo y yo he salido encantada de los lugares en los que hemos estado.

Hace poco te hemos podido ver, también, en Los herederos de la tierra, que ha tenido una gran acogida en Netflix ¿Qué ha significado para ti este proyecto?

Volver a trabajar con Jordi Frade y Diagonal fue un gustazo. Además, poder hacer una serie del Siglo XIV y más con un personaje como Antonina, que es una superviviente, fue un regalazo. Ese tipo de papeles, de esa categoría, con ese poder de sacrificio, fue espectacular. Me encantó viajar a la Barcelona de aquella época, con ese vestuario que era majestuoso. Ha sido precioso.

Parte de tu trayectoria la has desarrollado en series españolas ¿Hay algún proyecto o personaje al que le tengas especial cariño?

Tengo mucho cariño a muchísimos personajes, pero, ahora mismo, me vienen a la cabeza mi papel en el corto 7337, porque lo rodamos en bable y yo no lo hablaba. Así que tuve una profesora que me enseñó y fue un gran aprendizaje. Y, por supuesto, Amparo Romero de 14 de abril. La República. Ella era una mujer fascinante y muy alejada a mí. Con una fortaleza y un hermetismo increíble. Fue un personaje divertidísimo de interpretar.

RTVE

¿Qué toca hacer ahora después de ‘Alma'?

Yo siempre estoy haciendo cosas, porque, además de actuar, también produzco obras de teatro. Ahora estoy con un proyecto que se llama Lo que el mar esconde, que va a dirigir Jesús Salgado en teatro y que se va a realizar con actores marroquíes y españoles. Lo vamos a estrenar en Casablanca, seguramente, para finales de octubre o principios de noviembre.

Es un proyecto precioso que habla sobre personas migrantes y aquellas que habitan en las zonas de las fronteras. La mezcla cultural que tienen esta obra es ilusionante.

Para terminar, ¿Cuál te gustaría que fuera tu próximo reto profesional?

¡Hacer comedia! (risas) He trabajado este género en cine y en teatro, pero no demasiado en televisión y me gustaría que la siguiente oferta que me llegara fuera de este estilo. Y, probablemente, lo sea.