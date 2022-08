Tras convertirse en un sorprendente éxito de taquilla, el aclamado biopic de Elvis de Baz Luhrman se dirige al streaming incluso antes de lo que algunos aficionados al cine esperaban. Elvis, protagonizada por Austin Butler, se ha consolidado como uno de los dramas más populares de 2022, y los espectadores que no pudieron ir al cine a ver la película de casi tres horas se alegrarán de saber que llegará a HBO Max en cuestión de días.

Courtesy of Warner Bros. Pictures

Esta semana, HBO Max ha publicado la lista de películas y series de televisión que llegarán a su lista de streaming a lo largo del mes de septiembre, y Elvis está programada para estrenarse el 2 de septiembre. La nueva película llegará a HBO Max el próximo viernes, permitiendo a todos los que estén suscritos la oportunidad de verla. Elvis es la única película que llega a HBO Max el 2 de septiembre.

Courtesy of Warner Bros. Pictures

La película explora la vida y la música de Elvis Presley (Austin Butler) a través del prisma de su relación con el coronel Tom Parker (Tom Hanks), su enigmático manager. La historia profundiza en la compleja dinámica que existía entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos. Y en el centro de ese periplo está Priscilla Presley (Olivia DeJonge), una de las personas más importantes e influyentes en la vida de Elvis.

'Elvis': un éxito de taquilla

Elvis llegó a los cines el 24 de junio, tras su estreno en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Todavía está en cartelera y ha recaudado 271,2 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales 145,4 millones en Norteamérica. Es la décima película más taquillera del año en Norteamérica y la más taquillera que no forma parte de una propiedad intelectual establecida. También es la undécima película más taquillera del mundo en lo que va de año.

Courtesy of Warner Bros. Pictures

El éxito de Elvis hizo posible que fuera la primera película de Warner Bros. de 2022 que no se estrenó en HBO Max en los 45 días siguientes a su estreno en cines. En 2021, el estudio estrenó todas sus películas en HBO Max el mismo día en que llegaron a los cines, pero planeó dar a todas las películas de 2022 una ventana de 45 días de exclusividad en cines. El plan se siguió para The Batman y Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.