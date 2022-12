'The Last Train to New York'

En HBO Max también hay espacio para revisionar clásicos del cine, en este caso de terror. The Last Train to New York nace como remake del exitoso y aclamado film Train to Busan, una producción coreana que arrasó en todo el mundo y fue dirigida por Yeon Sang-ho. Ahora es Timo Tjahjanto quien se pone tras la cámara de este thriller de zombies, que guioniza Gary Dauberman (en su segundo proyecto del año junto con El misterio de Salem's Lot) que traslada la acción no solo de ciudad, sino de continente. Como buena parte de propuestas de terror de la lista, también llegará a los cines el 21 de abril de 2023.