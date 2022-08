El actor mexicano Daniel Gama Moreno forma parte del reparto de Donde hubo fuego (José Ignacio Valenzuela, 2022), la telenovela de Netflix donde interpreta al personaje gay Gerardo. Este papel es de un bombero cuya vida da un giro radical en el momento en que se enamora de otro hombre.

Gerardo es uno de los bomberos en la estación llamada Comandante Raúl Padilla Arellano, ubicada ficticiamente en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Es novio de Mayte, una de las chicas que vive en la pensión que está cerca de la estación. Gerardo se siente presionado por sus padres, pues según sus propias palabras tienen expectativas muy altas: "Que ya debo estar casado con Mayte, que los nietos para cuándo". Sin embargo, se sabe que, hacia el final de la primera temporada, Gerardo termina con Mayte y comienza una relación con Fabio, hijo de doña Gloria, dueña de la pensión cerca de la estación de bomberos.

Quién es Daniel Gama

Esta no es la primera telenovela o serie que hace Daniel Gama. Ya tiene un largo historial en otras producciones de Televisa, algunas son Como dice el dicho (Vittoria Zarattini y José Antonio Olvera, 2011), Fuego ardiente (Martha Carrillo y Cristina García, 2021) y La rosa de Guadalupe (Carlos Eduardo Mercado, 2008). Tampoco es la primera vez que aparece en las pantallas de Netflix, pues estuvo en La venganza de las Juanas (Bernardo Romero, 2021) con el personaje Gregorio.

Daniel Gama es de León, Guanajuato, y tiene una amplia preparación como actor. Tomó clases en Casa Azul y durante 3 años fue alumno del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.