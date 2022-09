Como era de esperar, la serie precuela de Juego de Tronos ya ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo poco después de su estreno. El estreno fue un éxito inmediato, y el capítulo dio 2 siguió con más drama y dragones al más puro estilo de George R.R. Martin. Es probable que el capítulo 3 de La Casa del Dragón siga los pasos de sus predecesores.

'La Casa del Dragón': hora de estreno del capítulo 3

El capítulo 3 de La Casa del Dragón se estrenará en HBO Max a las 03:00 horas de la madrugada del domingo 4 al lunes 5 de septiembre. Dirigida por Greg Yaitanes y escrita por Ryan Condal y Gabe Fonseca, la próxima entrega se llama Second of His Name. El hype por la apreciada serie está por las nubes, prueba de ello es que el estreno de La Casa del Dragón se convirtió en el estreno de serie más visto de todos los tiempos en HBO. El segundo episodio mostraba cómo el rey Viserys I (Paddy Considine) lidiaba con el exilio de su hermano, Daemon Targaryan (Matt Smith), de la corte. Ambientada 300 años antes de Juego de Tronos, La Casa del Dragón sigue el ascenso y la caída de los Targaryen, la única familia de señores del dragón que sobrevivió a la condena de Valyria.

'La Casa del Dragón': argumento del capítulo 3

Los tiempos extremadamente tenues en los Siete Reinos parecen ser la norma y este momento turbulento en la violenta historia de la Casa Targaryen llamado La Danza de los Dragones es un asunto particularmente desagradable con océanos de sangre a punto de ser derramados y antiguas familias desgarradas.

Esta próxima entrega parece dar un salto hacia adelante de aproximadamente un año, ya que el rey Viserys y su nueva reina Alicent han sido bendecidos con un hijo recién nacido llamado Aegon que ahora es una amenaza para la reclamación del Trono de Hierro por parte de la princesa Rhaenyra. Nos encontramos con los ánimos caldeados y las emociones encontradas de todas las partes.

Por otra parte, el príncipe Daemon Targaryen y Corlys Velaryon están uniendo sus intereses para formar un pacto para derrocar al rey Viserys - ¡o al menos para provocar el suficiente caos regional para hacer tambalear las convicciones reales! ¿Y qué sería de una verdadera serie de Juego de Tronos sin una batalla salvaje, esta vez con Craghas Drahar (Daniel Scott-Smith), y su clan de las Islas Esteparias recibiendo el extremo quemado de un dragón que escupe fuego?