Han pasado muchos meses desde el 28 de abril de 2021, fecha en la que pudimos empezar a disfrutar de los episodios de la cuarta tanda de El cuento de la criada. En este año y medio que ha pasado hemos hecho tantas cábalas a propósito del futuro de June (Elisabeth Moss, Shining Girls, Top of the Lake) y el resto de personajes. Ahora que por fin llega la temporada 5 a HBO Max, la tensión crece por descubrir lo que nos deparan los 10 nuevos episodios de la serie original de Hulu.



Por esto, antes de que la imaginación vuele como los guionistas aficionados que todos llevamos dentro, quizá convenga recordar que la espera ha terminado y ya sabemos desde cuándo podremos disfrutar de, al menos, los dos primeros episodios del estreno de El cuento de la criada.

El cuento de la criada: hora de estreno de la temporada 5 en HBO Max

Como hemos hablado anteriormente, El cuento de la criada se emite en Estados Unidos en Hulu, por lo que la emisión en su país de origen condiciona la difusión internacional de la temporada 5. Es por eso que conviene aclarar que, pese a que la fecha prevista para la emisión de los dos primeros episodios es el 14 de septiembre en Norteamérica, en España la fecha no cambia, pero sí la hora. Esto se debe a que el horario de emisión previsto en EE.UU. son las 12 am de la hora del Este (o 00.00h), de modo que HBO Max España puede programar el estreno de los capítulos 1 y 2 a partir de las 7.00 am (hora española) del 14 de septiembre.