A medida que la guerra del streaming se ha intensificado en los últimos años, HBO Max se ha destacado como un verdadero contendiente para desafiar el poder de la gigante Netflix. Más que cualquier otro servicio de streaming existente, excepto quizás Disney+, HBO Max cuenta con una amplia biblioteca de contenidos originales de su empresa matriz, Warner Bros, que incluye las películas de Harry Potter y todas las de DC.



Además de estos titanes del cine, HBO Max también ha heredado todos las series de televisión de alta calidad producidos por HBO a lo largo de los años. HBO siempre se ha caracterizado por producir contenidos de gran calidad, invirtiendo cientos de millones de dólares en algunos de las series de televisión originales de todos los tiempos. IMDb registra qué series de HBO Max tienen las mejores valoraciones entre sus usuarios.



Con la cantidad de series que estrena cada semana, es muy difícil de estar al día con su catálogo, pero de entre todas las series, hay algunas que destacan y son las series más vistas de HBO en España. Queremos ver series y películas, pero al mismo tiempo no estamos seguros de lo que nos puede gustar, dada la increíble oferta que aparece ante nuestros ojos. Por eso, en este artículo hemos querido utilizar las valoraciones de los usuarios en la página web de referencia para los cinéfilos y los aficionados a las series, si es que la palabra existe, IMDb.

Si quieres saber cuáles son las series disponibles en HBO MAX valoradas por los espectadores, sigue leyendo. Del mismo modo que ya te hemos mostrado las mejores miniseries de la plataforma, también sabemos cuáles serán las mejores películas de HBO en 2023. Después de haber escrito sobre las 86 series de Netflix con mejores críticas, ahora vamos a buscar cuáles son las mejores series de HBO según IMDB. Elegir las mejores series de HBO Max no es una tarea fácil, porque hay que tener en cuenta los títulos clásicos de la reputada cadena, de Los Soprano a Succession, pero también los nuevos originales de la plataforma, como The Flight Attendant, Estación Once o Hacks.