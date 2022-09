Las ficciones de Netflix tratan de atender a todos los públicos, tanto por franjas de edad como por temáticas y, como no podía ser de otro modo, también por nacionalidades. El gigante del streaming lleva años expandiéndose a lo largo y ancho del planeta estableciendo sedes en diferentes puntos estratégicos y, allí donde va, apuesta por la producción nacional. El último estreno de la plataforma es fruto de la apuesta por la creatividad brasileña. Desde el miércoles 21 de septiembre podemos ver la serie Solo por amor.



En la trama, ambientada en Goiás, Brasil, Deusa y Tadeu están muy enamorados y deciden hacer realidad su mayor sueño: formar una banda, a la que llaman Só Se For Por Amor. Pero en cuanto comienzan a cosechar éxitos, Deusa recibe una propuesta para iniciar una carrera como solista. A medida que ambos toman diferentes caminos, su relación se torna inestable, y la banda comienza a buscar una nueva vocalista principal. Es entonces cuando la misteriosa Eva entra en escena.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Receitinha da minha nova série Só Se For Por Amor:



🪕 Sertanejo

🥲 Sofrência

🇧🇷 Lucy Alves, Filipe Bragança e Agnes Nunes



A trama acompanha Deusa e Tadeu, um casal apaixonado que cria uma banda. Porém, quando começam a fazer sucesso, Deusa recebe uma proposta de carreira solo. pic.twitter.com/4r6rzJBP6K — netflixbrasil (@NetflixBrasil) April 13, 2022

Solo por amor: reparto y tráiler de la serie brasileña de Netflix

Dirigidos por Ana Luiza Azevedo, Giselle Barroco y Joana Mariani, los papeles protagonistas de Solo por amor los interpretan Lucy Alves (La Voz Brasil, Mask Singer Brasil) y Filipe Bragança (Dom), que dan vida a Deusa y Tadeu respectivamente. El triángulo amoroso se establece con Eva, a cargo de Agnes Nunes. Los miembros de la banda y amigos de los personajes principales corren a cargo del resto del reparto, formado por Laila Garin, Bruno Fagundes, Marcelia Cartazo, Clarissa Müller, Gustavo Vaz, Micael Borges y Leo Jaime.



This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.