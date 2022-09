Este miércoles La Resistencia contó con la presencia de Paco León y Dora Postigo para presentar la nueva película dirigida por el andaluz, titulada Rainbow, y protagonizada por la hija de Bimba Bosé y Diego Postigo. El espacio de Movistar +, presentado por David Broncano, quiso homenajear a Paco León tras su sexta aparición, lo que convierte al actor y director, en la persona que más veces ha visitado el programa. Lo llamativo, sin embargo, fue la manera en que decidieron hacerlo, y es que el propio actor admitió que no le hacía "mucha ilusión".

“Puede que seas esa persona... pero no tenemos nada preparado”. Y, a continuación, le propuso un curioso regalo: “¿Quieres que te haga un masaje y una hostia luego?”. “Eso no me hace mucha ilusión”, respondió León. “¿No te parece un buen regalo un masaje y una hostia? Como para tener todas las emociones de la vida. Un masaje en la espalda y pam. De cero a diez, ¿cuántas hostias quieres?”, preguntó Brocano. A lo que el actor contestó muy serio: “Seis”. Y, en cuanto a los bofetones de León a Broncano, el actor tenía que darle dos con una intensidad que no quedó clara.

El bofetazo de Paco León

Para calmar los ánimos, Dora Postigo intervino y sugirió que tras el guantazo, Broncano diera "un besito" en la frente a Paco León, que manifestó que habría "hostia de vuelta". El asunto no quedó ahí, sino que una persona del público subió al escenario para que la protagonista de 'Rainbow' le diera otro bofetón. Tras ello, David Broncano masajeó a Paco León durante unos segundos, le dio una bofetada muy leve y después el prometido beso. Sin embargo, acto seguido el actor propinó un guantazo bastante más sonoro, lo que pilló desprevenido al presentador y provocó las risas de todos los presentes.