Algunos acontecimientos históricos requieren que pase un cierto tiempo para poderlas analizar con una perspectiva suficiente para comprender su impacto e influencia, desde las que tienen mayor calado social o político hasta las que tuvieron una repercusión más local. Este es el caso de la ruta del bakalao, un tipo de música electrónica que generó una auténtica forma de vida en la costa levantina española y que centra la serie La Ruta.

Para hacer este recorrido por la Valencia de los años 80 y 90 se ha hecho un exhaustivo trabajo de localización que pretende recrear algunas de las discotecas más importantes de la época, como Puzzle, Espiral, N.O.D., ACTV, Spook, Barraca o Chocolate. Algunas solo han requerido una recreación fidedigna, como Spook o Barraca, que siguen abiertas. Otras han modificado sus instalaciones y el equipo ha volcado sus esfuerzos en que el parecido sea muy palpable. Solo así es posible hacer el viaje de La Ruta junto al grupo de amigos de Sueca que protagonizan la serie. En ella veremos desde su despedida en una masificada Ruta Destroy, en 1993, hasta el día que entraron en Barraca por primera vez, en 1981, cuando tanto ellos como “la fiesta” aún conservaban su inocencia.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Marc, Toni, Nuria y Lucas pasan de la inocencia a la madurez a lo largo de los años más significativos -y también menos conocidos de la Ruta Destroy o Ruta del Bakalao. Su viaje comienza en torno a los dieciocho años y acaba alrededor de los treinta, esos años en los que definieron quiénes son y los que determinaron todo su futuro. Los años que Valencia se pasó bailando. Los que todos querríamos haber vivido y los que solo algunos pueden recordar.

La Ruta: dónde ver la serie sobre la ruta del bakalao de los 90

El catálogo de ATRESplayer PREMIUM continúa haciéndose cada vez más grande. A la larga lista de próximas producciones estrenadas en estos últimos meses, el próximo 13 de noviembre se sumará la serie original La Ruta. La ficción cuenta con Montse García, Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla como productores ejecutivos. Está creada por Borja Soler y Roberto Martín Maiztegui. El equipo de guionistas lo forman Borja Soler, Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Silvia Herreros de Tejada. La dirección corre a cargo de Borja Soler, Belén Funes y Carlos Marqués-Marcet.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.









La Ruta: reparto y personajes de la serie de estreno en ATRESplayer PREMIUM

La serie está protagonizada por Àlex Monner (Centauro), Claudia Salas (Élite), Ricardo Gómez (Cuéntame cómo pasó), Elisabet Casanovas (Merlí, Fuimos canciones) y Guillem Barbosa (Codi 60). También forma parte del reparto Sonia Almarcha, Luis Bermejo, Victoria Oliver, Josep Manel Casany, Rosana Espinós y Nao Albet entre otros.

ÀLEX MONNER ES MARC RIBÓ

ATRESplayer PREMIUM

Marc es un DJ de éxito en el momento de mayor repercusión y masificación de la Ruta, una estrella de la noche valenciana de los 90. Todos quieren conocerle. Todos quieren bailar lo que pincha. Todos quieren ser como él. Salvo Marc, que daría su vida por ser otro.

CLAUDIA SALAS ES TONI

ATRESplayer PREMIUM

Toni es una rutera profesional. Se ha pasado los últimos 12 años en las pistas de baile de Barraca, de Chocolate, de Puzzle, de Espiral. Quizá por eso ya esté algo cansada y piense que es el momento de volver a casa, de dejar de escapar. Pero si alguien se toma otra, aunque sea una más….

RICARDO GÓMEZ ES SENTO

ATRESplayer PREMIUM

Sento es un empresario de éxito, un tipo hecho a sí mismo. La noche es su casa y sus amigos su familia. O al menos lo serán durante años, porque tarde o temprano Sento deberá entender que todo se acaba; también la amistad, también el amor, también la Ruta.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

ELISABET CASANOVAS ES NURIA

ATRESplayer PREMIUM

Nuria representa la parte más artística de la Ruta, la de la moda, el diseño, la cartelería. Una parte que poco a poco irá desapareciendo en beneficio del parkineo y la música mákina. Y es que Nuria, como la Ruta, tendrá dos vidas hasta que ya no sepa cuál es verdaderamente la suya.

GUILLEM BARBOSA ES LUCAS RIBÓ

ATRESplayer PREMIUM

Lucas Ribó es uno de los pioneros de la movida valenciana, cuando la Ruta aún era un movimiento cultural y transgresor. Y es que Lucas siempre ha estado decidido a ser quien es: por el día, en el pueblo, una oveja negra; por la noche, en Barraca, una estrella.