Ya era hora. El estreno de marca un punto de inflexión en la trayectoria de Marvel Studios que ha tardado mucho en llegar, y no me refiero al estilo de terror de la vieja escuela. Sí, esta es la primera oferta de Marvel que es puro terror; Doctor Strange en el multiverso de la locura estuvo muy cerca, pero esa película seguía siendo una película de superhéroes con Vengadores. , sin embargo, es una bestia completamente nueva, un cortometraje con una estética no probada, un reparto totalmente nuevo y mucha sangre. Pero, de nuevo, no es de esto de lo que estoy hablando, sino del punto de inflexión en la trayectoria de Marvel Studios. En realidad, estoy hablando del uso que hace Marvel Studios de la oportunidad que le brinda Disney+. Esto, un desvío poco canónico hacia un género completamente nuevo con personajes increíblemente oscuros, es exactamente lo que Marvel Studios debería haber estado haciendo en Disney+ todo el tiempo.

Disney+ ofrece a Marvel Studios algo que muy pocas franquicias tienen y aún menos utilizan: un campo de entrenamiento. Con Disney+, Marvel Studios tiene una gran plataforma con la que probar prácticamente todo lo que quiera, ya sean géneros extraños o personajes más raros. Hasta el lanzamiento de Disney+, un personaje de Marvel Comics tenía que valer 200 millones de dólares para dar el salto de las páginas a la acción. Los personajes más arriesgados, como Ant Man y el Doctor Extraño, tenían que ser interpretados por actores con un atractivo para el público. Disney+ cambió todo eso. Ha proporcionado a Marvel Studios una forma de presentar personajes oscuros y de jugar con ideas más extrañas y de transportarlas directamente a la casa, al regazo o al bolsillo del público. No era necesario ir al cine, y el coste de la entrada ya se había pagado durante el ciclo de facturación del mes anterior.

Esto es absolutamente crucial para el futuro de Marvel Studios. No todos los superhéroes son iguales, y no hace falta mirar más allá del licántropo, Jack Russell (Gael García Bernal). Incluso los fans de Marvel de toda la vida pueden tener problemas para identificar a Hombre Lobo de Noche. Se ha pasado los últimos años desplegado en los cómics como un chiste más que otra cosa. ¿Es un hombre lobo que se llama Jack Russell? Hombre, los años 70 fueron extraños. El Hombre Lobo de la Noche nunca iba a tener su propia película. Sí, tuvo su propio cómic en los años 70 -43 números en 5 años, lo cual es bastante impresionante- pero su popularidad disminuyó con toda la línea de terror de Marvel. Jack ni siquiera regresó durante el resurgimiento del terror de Marvel a principios de los 90, ni hubo un interés renovado en él después de que Blade llegara a los cines a finales de los 90. Nunca iba a tener una película en cines, pero ¿un especial de una hora en Disney+ hecho al estilo de las películas de monstruos de la Universal de los años 30? Eso sí que suena interesante...

La maldición del Hombre Lobo abre completamente las posibilidades de lo que Marvel Studios puede hacer en el futuro. Primero está lo obvio: introduce a los fans del MCU a la línea clásica de personajes de terror de Marvel, que sabemos que se explorará más en la película de Blade protagonizada por Mahershala Ali. También significa que Marvel Studios puede tomar riesgos aún más extraños con futuras "presentaciones especiales".

Potencialmente no hay tiempo de duración que tengan que cumplir, género que tengan que evitar o personaje demasiado oscuro. Podríamos tener una comedia romántica cósmica de 90 minutos de duración de Moondragon y Phyla-Vell. Podría haber una serie de cortos de 3 minutos de Howard el Pato. Patsy Walker podría tener su propia comedia al estilo de Hannah Montana. ¿Un especial de misterio de Jessica Jones de 45 minutos en blanco y negro? Ahora que Marvel ha lanzado un pastiche de terror clásico con tanto garbo, parece que pueden hacer literalmente cualquier cosa.