La Casa del Dragón promete un gran final para la serie, con el tráiler del episodio 10 insinuando todas las posibles líneas argumentales que van hacia el final de la primera temporada y más allá. El episodio 9 de La Casa del Dragón fue un raro episodio botella, que tiene lugar enteramente dentro de los muros de Desembarco del Rey tras la muerte del Rey Viserys. Acertadamente titulado "El Consejo Verde", el penúltimo episodio de la primera temporada se centró por completo en que Alicent, Otto y sus aliados en Desembarco del Rey reconocieran a Aegon como heredero del Trono de Hierro en lugar de a Rhaenyra.

Naturalmente, esto no le gustará a la facción negra de Rhaenyra y Daemon, y el episodio 10 de La Casa del Dragón promete represalias por las acciones de los verdes. El tráiler del final de la primera temporada de La Casa del Dragón sugiere mucho en cuanto a la continuación de la historia de la serie y la adaptación de más elementos del spinoff de Juego de Tronos, Fuego y Sangre. Aquí están todas las pistas del episodio 10 de La Casa del Dragón a partir del tráiler.

El final del episodio 9 de La Casa del Dragón vio a la princesa Rhaenys Targaryen escapar de las garras de los verdes. Poco después de la muerte de Viserys, Rhaenys fue puesta bajo arresto domiciliario hasta que juró lealtad a Aegon. Sin embargo, con la ayuda de Ser Erryk Cargyll, escapó de Pozo del Dragón. Allí, montó en su dragón, Meleys, e interrumpió la coronación de Aegon antes de huir de Desembarco del Rey. El tráiler del episodio 10 de La Casa del Dragón promete que el siguiente episodio se retoma directamente después de esto, con Rhaenys en Rocadragón, la sede de la Casa Targaryen, advirtiendo a Rhaenyra y Daemon de la usurpación del trono por parte de los verdes. El tráiler muestra a Rhaenys alertando al dúo de los planes de los verdes de matar a Rhaenyra y a sus hijos junto con cualquier partidario de su pretensión.

Se muestran los preparativos para la defensa de Rhaenyra, sus hijos y su reclamación del Trono de Hierro. Se oye una voz en off de Daemon exclamando que Rhaenyra no puede doblar la rodilla ante los Altos y que ellos le robaron su derecho de nacimiento. A continuación, Rhaenys afirma que los hombres que rodean la Mesa Pintada en Rocadragón le dicen a Rhaenyra que vaya a la guerra contra los verdes, y que algunos miembros de su consejo le dicen que asedie la Fortaleza Roja en Desembarco del Rey en el episodio 10 de la Casa del Dragón. Esto va acompañado de tomas de espadas y otras armas almacenadas, lo que demuestra que los negros se están preparando para lo que será la guerra conocida como la Danza de los Dragones.

Aemond se quita el parche (¿por qué?)

Un plano del tráiler del episodio 10 de La Casa del Dragón muestra a Aemond Targaryen, el segundo hijo de Alicent y Viserys, quitándose el parche del ojo, que no se le ha visto desde que perdió el ojo en el episodio 7. Esto es un indicio de un gran elemento de la historia de Fuego y Sangre al que también apuntan otras imágenes del tráiler. En Fuego y Sangre, tanto él como Lucerys Velaryon, en nombre de los verdes y los negros, respectivamente, son enviados a Bastión de Tormentas para conseguir el apoyo de la Casa Baratheon. Es probable que el episodio 10 de la Casa del Dragón muestre esto, con Aemond quitándose el parche del ojo para mostrarle a Lucerys lo que hizo. Los dos siguen teniendo mala sangre entre ellos, como se evidenció en el episodio 8, lo que demuestra que Aemond probablemente querrá mostrar a Lucerys las consecuencias de su enemistad de la infancia.

La Danza de los Dragones comienza de verdad

Una de las cosas que promete el tráiler del episodio 10 de La Casa del Dragón en su conjunto es el verdadero comienzo de la Danza de los Dragones, que envolverá a Poniente en las llamas de la guerra. Desde el comienzo, se ha sabido que la serie se está preparando para la guerra entre los verdes y los negros por el Trono de Hierro. Desde la promesa de las represalias de los negros contra la coronación de Aegon hasta las insinuaciones de que ambos bandos están adquiriendo el apoyo de las familias de Poniente, está claro que la guerra civil de los Targaryen, llamada Danza de los Dragones, está finalmente por llegar, y se mostrará su inicio en el episodio 10 de La Casa del Dragón.