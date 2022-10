Netflix no tiene vergüenza cuando se trata de la popularidad de Dahmer. En un reciente correo electrónico dirigido a los accionistas, la empresa de streaming se burló de La casa del dragón, de HBO, y de El señor de los anillos, de Prime Video: Los anillos del poder, mientras explicaba por qué la controvertida serie de crímenes reales de Ryan Murphy ha superado a ambas.

Según Insider, en el correo electrónico enviado el martes (18 de octubre) a los accionistas, Netflix incluyó un gráfico de Google Trends en el que se comparaba la popularidad de las búsquedas de los términos clave "Dahmer", "House of the Dragon" y "Rings of Power". Para alegría del gigante del streaming, "Dahmer" estaba muy por encima de los otros dos, ya que el término de búsqueda se disparó tras el estreno de la serie el 21 de septiembre.

Las cifras del éxito de 'Dahmer'

El medio de comunicación informa que el gráfico se documentó entre el 15 de agosto y el 1 de octubre, y no incluyó las últimas semanas, lo que muestra un ligero descenso en la popularidad, pero sigue destacando a Dahmer como el más exitoso de los tres. El gráfico se utilizó para defender el modelo de "binge-watching" de Netflix, en comparación con los estrenos semanales.

Netflix escribió: "Creemos que nuestro modelo de estreno por atracones ayuda a impulsar un compromiso sustancial, especialmente para los títulos más nuevos. Esto permite a los espectadores perderse en las historias que les gustan". Como muestra el gráfico de Google Trends, la posibilidad de ver todo Dahmer ayudó a generar un gran interés por la serie".

Y parece que el streamer tiene razón, ya que Dahmer ha continuado siendo tendencia en el streamer y anteriormente fue señalado como una de las series más vistas de Netflix, obteniendo aproximadamente 56 millones de visitas en sus primeras dos semanas. La serie de crímenes reales fue desbancada de su puesto de tendencia en Estados Unidos por Vigilante, que, casualmente, también es de Murphy.