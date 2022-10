Angelina Jolie protagonizará un nuevo biopic del director Pablo Larraín. Es un cineasta chileno que lleva trabajando con regularidad desde mediados de la década de 2000, aunque no debutó en el cine en inglés hasta 2016 con Jackie, protagonizada por Natalie Portman como la ex primera dama Jackie Kennedy en los días y años posteriores al asesinato de su marido, John F. Kennedy. Después de hacer un breve desvío para dirigir el drama Ema en 2019 y la adaptación de la miniserie de Stephen King La historia de Lisey en 2021, regresó al cine inglés con otro gran biopic: Spencer, de 2021, protagonizada por Kristen Stewart como la princesa Diana.

Mike Marsland Getty Images

Jolie ha sido una figura importante en la industria durante mucho más tiempo, ya que comenzó su carrera como actriz infantil a principios de los años ochenta, aunque no obtuvo su papel más importante hasta que protagonizó Hackers en 1995. Desde entonces, se convirtió en una de las principales estrellas de la lista A de Hollywood, apareciendo en superproducciones de gran presupuesto como Lara Croft: Tomb Raider y su secuela, y más recientemente protagonizando Maléfica de Disney y su secuela, así como su entrada al MCU Eternals. Sin embargo, también se ha hecho un hueco en el mundo del cine de autor, obteniendo una nominación al Oscar por la película El Intercambio, de 2008, tras su victoria como mejor actriz de reparto en Inocencia interrumpida, de 1999.

Según Variety, Jolie acaba de ser contratada para la nueva película de Larraín, la última de su serie de biopics en inglés protagonizados por actrices de primera fila. El proyecto, titulado María, seguirá a la cantante de ópera María Callas durante sus últimos días en París en la década de 1970. Al igual que Jackie y Spencer, la película utilizará este momento como una forma de que el personaje reflexione sobre su pasado mientras explora sus circunstancias actuales.

Keystone Features Getty Images

Angelina Jolia, ¿rumbo a los Oscar?

Hasta ahora, Larraín ha sido un amuleto de buena suerte para las actrices que protagonizan sus biopics. Además de otras dos nominaciones, Jackie le valió a Portman una nominación como actriz principal, y Spencer obtuvo ese mismo honor para Stewart, aunque ninguna de ellas acabó ganando por sus interpretaciones. Si a la tercera va la vencida, Jolie podría conseguir una nominación por este papel, que sería el primero desde 2009.

Aunque Angelina Jolie recibió el Premio Humanitario Jean Hersholt en los Óscar de 2014, no ha competido en ninguna categoría de interpretación desde hace años. Esto tiene cierto sentido, ya que se ha centrado más en proyectos de producción y dirección, como Unbroken y First They Killed My Father. Sin embargo, como una de las estrellas más brillantes de Hollywood, parece que ya es hora de que vuelva al escenario de los Oscar, lo que es muy posible teniendo en cuenta la trayectoria de Larraín.