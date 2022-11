Familia representa un último paso en el viaje de The Walking Dead antes del final. Después de más de una década de calamidades basadas en cadáveres, The Walking Dead casi ha ensartado a su último zombi. Continuando con su arco de la Commonwealth, la temporada 11 de The Walking Dead ha posicionado a Pamela Milton como la villana final de la historia, y se está gestando una batalla por el control de su comunidad. La Gobernadora se sitúa en un lado y los protagonistas se reúnen en el otro, ahora apoyados tanto por Mercer como por los prisioneros rescatados del Puesto 22.

Una amenaza secundaria surge en forma de nuevos zombis, que son cada vez más prominentes a medida que se acerca el muy esperado final de la serie de The Walking Dead. Atrapado entre un tirano aristócrata desesperado y los muertos vivientes que evolucionan rápidamente, el episodio 23 de la temporada 11 de The Walking Dead prepara el escenario para un poderoso enfrentamiento a tres bandas que no sólo decide el destino de la Commonwealth, sino potencialmente el de toda la civilización humana en los Estados Unidos postapocalípticos. El episodio Family también anuncia un fuerte aumento de las muertes de personajes, ya que el destino de un antiguo superviviente pende precariamente de un hilo antes del último episodio de The Walking Dead.

Pamela Milton dibuja las líneas de batalla para el final de la serie de 'The Walking Dead'

La victoria se escapa poco a poco del alcance de Pamela Milton en el episodio 23 de la temporada 11 de The Walking Dead. Sus campos de trabajo se están rebelando, su jefe de seguridad se ha puesto del lado de Alexandria, y los zombis han logrado lo impensable al atravesar los muros de la Commonwealth. Para empeorar las cosas, la culpa de haber disparado accidentalmente a la joven Judith le ha pasado factura mentalmente, y como el comportamiento de Pamela es cada vez más errático ante los crecientes problemas, su solución es canalizar la manada de zombis invasores hacia los "pabellones" de la Mancomunidad. Se trata de zonas reservadas a los residentes con menos ingresos, y la propia Pamela opta por esconderse entre los ricos en las "fincas" de la Commonwealth.

Esta táctica no sólo prepara la batalla final de The Walking Dead, sino que también mata dos pájaros de un tiro para Pamela Milton. Anteriormente, en el episodio 23 de la temporada 11, Rosita había trazado su plan para recuperar a Coco del hogar de niños de la Commonwealth, explicando: "No destacaremos tanto en los pabellones". Más por feliz coincidencia que por diseño, el complot de Pamela para desviar a los zombis invasores a través de zonas pobres apunta a los muertos vivientes directamente hacia sus enemigos alejandrinos. Por eso los soldados de la Commonwealth están más interesados en levantar barricadas que en perseguir a Daryl Dixon y sus amigos en los momentos finales de Family de The Walking Dead.

Además de establecer un poderoso enfrentamiento entre los héroes de The Walking Dead y los muertos vivientes que marchan, el plan de Pamela Milton también presagia el futuro de la Commonwealth. Como señala un soldado, los pabellones de la Commonwealth albergan a "miles" de ciudadanos que ahora están completamente indefensos. Por defecto, los protagonistas de The Walking Dead liderados por Carol, Negan y Maggie se convertirán en la última línea de defensa entre los muertos vivientes y las clases "bajas" de la Commonwealth. Suponiendo que los buenos ganen, esos miles de ciudadanos de los pabellones cambiarán inevitablemente su lealtad a Alexandria.

Las variantes de los zombis en la Comunidad cambian el final del cómic de The Walking Dead

El episodio 23 de la temporada 11 de The Walking Dead promete un clímax muy similar al de los cómics originales de Robert Kirkman. En el material original, el descontento en la Mancomunidad desemboca en una batalla con Pamela Milton y sus leales por un lado, y los alejandrinos uniéndose a los revolucionarios anti-Milton de Mercer por otro. A juzgar por la escena final de "Family" de The Walking Dead, la lucha final en acción real será contra los muertos y no contra Pamela Milton, pero la presencia de zombis variantes representa una desviación mucho mayor, ya que estos avanzados habitantes no aparecían en los cómics de The Walking Dead de Kirkman.

Puede que los héroes de The Walking Dead sepan cómo manejar una manada normal, pero mientras observan a los zombis de la Commonwealth trepando, Negan resume los pensamientos de todos murmurando: "¡¿Qué coño?!". La novedad de la variante de los zombis en The Walking Dead significa que los protagonistas actualmente acorralados en los pabellones de la Commonwealth están totalmente desprevenidos, lo que aumenta la posibilidad de que se produzcan muertes importantes. La variante que recogió el cuchillo que se le cayó a Lydia en el episodio 22 de la temporada 11 de The Walking Dead no aparece por ningún lado en el episodio 23, lo que sugiere que la hoja juega un papel importante en el final de The Walking Dead.

¿Morirá Judith Grimes en el final de la serie de 'The Walking Dead'?

El capítulo Family de The Walking Dead termina con Judith Grimes luchando por su vida tras recibir una bala destinada a Maggie. Daryl la lleva a la clínica de la Commonwealth, que Ezekiel le confirma que "no está lejos", pero llegar a las instalaciones no garantiza la asistencia. El procedimiento de cierre de la Commonwealth podría significar que Daryl llegue y encuentre el hospital completamente desprovisto de médicos. Preocupantemente, The Walking Dead tiene precedentes en los cómics para matar a Judith Grimes. En el material fuente de Robert Kirkman, Judith muere siendo un bebé mientras Rick lidera la fuga de la prisión. La serie The Walking Dead decidió mantenerla, pero tal vez la muerte de Judith se reservó para el final de The Walking Dead.

Un posible salvavidas es Tomi, el hermano cirujano de Yumiko. No sólo es muy probable que Yumiko sepa dónde encontrar a Tomi en un escenario de encierro, sino que el médico no tendría reparos en tratar a Judith a pesar de su condición de enemiga de la Commonwealth. El destino de Judith, sea cual sea, tendrá un profundo efecto en el final de The Walking Dead.

'The Walking Dead' prepara el regreso de Rick

El episodio 23 de la temporada 11 de The Walking Dead deja el final de la serie con mucho por cubrir. El tiempo corre en contra del regreso de Andrew Lincoln como Rick Grimes. "Familia" no ofrece más pistas sobre la verdadera naturaleza de la Designación 2, ni a qué se refería Lance Hornsby cuando mencionó las "alianzas" de la Commonwealth. Estos hilos deben ser atados en el final de la serie de The Walking Dead o, de lo contrario, ser dejados frustrantemente para que los próximos spinoffs de AMC los aborden. Afortunadamente, el penúltimo episodio de The Walking Dead sigue sugiriendo que la resolución está por llegar.

Mientras Daryl Dixon lleva a una Judith enferma a la clínica de la Comunidad, ella murmura cansada: "¿Papá?". Puede que el testimonio de una joven semiinconsciente no sea la pista más fiable, pero que Judith haya alucinado con el regreso de Rick Grimes presagia innegablemente un reencuentro real en el último episodio de The Walking Dead. Los espectadores son plenamente conscientes de que Rick sobrevivió a la explosión de su puente, e ignorar esta verdad cuando Andrew Lincoln ya está programado para regresar en un spinoff de The Walking Dead se arriesgaría a un final insatisfactorio e incompleto de la serie principal.