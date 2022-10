The Walking Dead es una serie de televisión inolvidable. Se trata de una ficción apocalíptica de terror, un subgénero que combina la ciencia ficción, la fantasía científica y la distopía. ¿Has leído alguna vez historias en las que la Tierra y la existencia humana están al borde de la extinción? Estas series reproducen que el mundo está lleno de Zombis, que crecen como algas y que el Holocausto masivo de humanos está cerca.

La serie es bastante popular entre el público y a las personas de todas las edades que son entusiastas del terror les encantará la serie.

La calificación de la serie en IMDb es de 8,5/10 y al 80% de la audiencia le encanta la serie. La serie fue emitida por AMC en Estados Unidos y se presentó en España a través de Fox. Tiene 11 temporadas y cada episodio tiene una duración de 41 a 67 minutos. Cuenta con un total de 171 episodios. Su última temporada, la 11, se estrenó el 22 de agosto de 2021 y finalizará en noviembre de 2022.

'The Walking Dead' Temporada 12: fecha de estreno

La serie se basó en una serie de cómics del mismo nombre escrita por el famoso escritor Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard. Cada temporada se basó en los capítulos del cómic. Según AMC, no hay manera de que se prolongue la serie de televisión, pero podemos esperar ver el final de la serie en 2023. No hay ninguna posibilidad de que la serie vuelva con la temporada 12. Eso sí, tenemos varios spin off de la serie en marcha.

Los capítulos del cómic terminarán en los episodios de noviembre de 2022, y la famosa The Walking Dead terminará finalmente. Esta serie de terror no puede tener continuidad y, por tanto, no hay noticias sobre la temporada 12.