La temporada 1 de Andor ha finalizado con 12 episodios, por lo que cabe preguntarse qué puede esperar el público de la temporada 2 de Andor. Inicialmente, Andor iba a durar cinco temporadas, antes de que se confirmara que serían dos temporadas que desembocarían en los acontecimientos de Rogue One: Una historia de Star Wars. Dado que la primera temporada de Andor presenta unos cuantos arcos argumentales relativamente autónomos antes de culminar en el final, se espera que la segunda temporada de Andor se parezca más a Rogue One, tanto en lo que respecta a su personaje principal como a la línea temporal de la serie.

Aunque las noticias sobre la segunda temporada de Andor han sido escasas debido a que Lucasfilm espera centrarse en la primera temporada, se han revelado algunos detalles sobre la continuación de la serie que está demostrando ser la mejor de Star Wars desde la trilogía original. Desde breves detalles sobre la trama hasta ciertos arcos de personajes, Lucasfilm y el creador de Andor, Tony Gilroy, han divulgado bromas específicas para mantener a los fans hasta la emisión de la nueva temporada. Dicho esto, aquí está todo lo que se sabe actualmente sobre la segunda temporada de Andor.

'Andor' Temporada 2: fecha de estreno

Lucasfilm Ltd.

Tras el fantástico final de la primera temporada de Andor, la pregunta más acuciante es cuándo empezará a emitirse la continuación en Disney+. Aunque Disney no ha anunciado específicamente cuándo se estrenará la segunda temporada de Andor, el calendario de rodaje y otras actualizaciones de Tony Gilroy arrojan algo de luz sobre cuándo se puede esperar el regreso de la serie. La segunda temporada de Andor se empezará a rodar en noviembre de 2022 y se espera que dure algo menos de un año, y que el rodaje finalice en agosto de 2023. Gilroy también ha declarado que prevé un proceso de posproducción de un año de duración, como ocurrió con la primera temporada de Andor, lo que significa que la segunda temporada de Andor se estrenará en el último trimestre de 2024.

'Andor' Temporada 2: argumento

Lucasfilm Ltd.

En cuanto a la historia de la segunda temporada de Andor, los detalles son un poco más escasos. Dicho esto, algunos puntos de la trama que quedan en el final de la temporada 1 de Andor insinúan la trama de la temporada 2, al igual que algunos conocimientos más amplios del universo de Star Wars y los pocos comentarios que Gilroy ha hecho con respecto a la temporada 2. En cuanto a lo que Gilroy ha mencionado, se espera que la segunda temporada de Andor muestre al personaje aprendiendo a ser un líder, y lo difícil que es construir la Rebelión. Teniendo en cuenta que la escena final de la primera temporada de Andor vio a Cassian abrazando finalmente la Rebelión al unirse a Luthen, estos comentarios de Gilroy tienen mucho sentido.

Cassian, interpretado por Diego Luna, forma parte del equipo de Luthen, interpretado por Stellan Skarsgård, por lo que tendrá experiencia de primera mano en la construcción de la Alianza Rebelde. A través de esto, la segunda temporada de Andor presentará casi con toda seguridad el primer encuentro entre el personaje y Mon Mothma, una estrecha aliada de Luthen. Hablando de Mothma, sus continuos esfuerzos por mantenerse oculta a los ojos del Emperador mientras construye la Rebelión serán un gran foco de atención, al igual que las ramificaciones de la presentación de su hija al hijo de Davo Sculdun en el final, y podrían llevar a grandes momentos conocidos de Mon Mothma en la temporada 2 de Andor, como la Masacre de Ghorman que la obliga a abandonar Coruscant.

'Andor' Temporada 2: detalles

Lucasfilm Ltd.

Aunque hasta ahora no hay muchos detalles concretos sobre la segunda temporada de Andor, especialmente en comparación con otras series de televisión de Star Wars que se estrenan después de Andor, hay algunos pequeños detalles que se han revelado, junto con algunas grandes insinuaciones del final de la primera temporada. En primer lugar, el propio Gilroy ha confirmado que la segunda temporada de Andor tendrá lugar en parte en Yavin 4. Yavin 4 es el planeta que alberga la base principal de la Rebelión tanto en la Guerra de las Galaxias original como en Rogue One, por lo que tiene sentido que Andor cuente con ella al acercarse a 0BBY.

Otra pregunta que el público tenía respecto a la primera temporada de Andor es por qué el compañero droide de Rogue One, K-2SO, no apareció. Gilroy se ha referido directamente a esto con The Hollywood Reporter, afirmando que hay múltiples razones narrativas para que K-2SO no aparezca en la primera temporada de Andor. Tras esto, Gilroy se burló de los fans para que simplemente esperaran y vieran, declarando que "Es una historia que estamos deseando contar... Cuando lo hagamos, lo haremos de forma espectacular...". Esto prácticamente garantiza una aparición del droide favorito de los fans en la segunda temporada de Andor, ya que tanto Cassian como la historia se acercan a lo que se conoce de Rogue One.

Lucasfilm Ltd.

Otra cosa revelada sobre la temporada 2 de Andor es algo que era muy esperado para la serie a medida que avanza: la importancia de la Estrella de la Muerte. La escena post-créditos de la primera temporada de Andor respondía a una teoría candente del arco de Narkina 5 de la primera temporada: los prisioneros estaban construyendo componentes para la Estrella de la Muerte. Dado que el plano final de la primera temporada de Andor es el del temido asesino de planetas del Imperio, que la muerte de Cassian acaba robando los planos de la estación y que se espera que la segunda temporada de Andor desemboque directamente en Rogue One, no es de extrañar que la Estrella de la Muerte desempeñe un papel importante en la segunda temporada.