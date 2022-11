Aquí está la fecha en que Black Panther: Wakanda Forever se estrenará en Disney+. La estrategia que Disney da a cada película del estudio son dos posibles ventanas de lanzamiento. Black Panther: Wakanda Forever se estrena finalmente en los cines el viernes 11 de noviembre de 2022, dando al público de todo el mundo la oportunidad de ver a Wakanda ir a la guerra con Namor. Gracias a las críticas abrumadoramente positivas, se espera que la secuela sea muy taquillera y tremendamente popular. Sin embargo, Black Panther 2 recibirá otro impulso de interés cuando se estrene finalmente en Disney+.

Exactamente cuánto tardaron otras películas del MCU en llegar a Disney+

Eli Adé

Si se observan los hábitos de las fechas de estreno de Marvel Studios en Disney+, se observan algunas variaciones en el debut de Black Panther 2 en streaming. La media de 62 días mencionada anteriormente no tiene en cuenta a Viuda Negra, debido a su lanzamiento simultáneo en cines y en streaming, ni a Spider-Man: No Way Home, que aún no ha llegado a Disney+. El plazo más corto para una película de Marvel que llega a Disney+ es Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que llegó al servicio de streaming sólo 47 días después de su estreno en cines. Es una especie de anomalía en comparación con las demás películas de la Fase 4 del MCU y hace que la media baje considerablemente como resultado.

El resto de las películas de la Fase 4 de Marvel se estrenaron en Disney+ al menos 62 días después de su estreno en cines. Thor: Amor y Trueno se estrenó exactamente 62 días después de su estreno en la gran pantalla. Marvel esperó 68 días para trasladar Eternals a Disney+, mientras que Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos pasó 70 días entre su estreno en cines y en Disney+. Lo extraño es que no parece haber ningún patrón en las decisiones de Disney. Doctor Strange 2 es la película más taquillera de este grupo y, sin embargo, fue la que recibió la ventana más corta, lo que podría costar a la película la posibilidad de convertirse en otra película de Marvel de mil millones de dólares.

¿Qué es lo más pronto que 'Black Panther 2' podría llegar a Disney+?

Lo más pronto que Black Panther 2 se estrenará en Disney+ es 45 días después de su estreno en cines, ya que esa es la ventana de estreno mínima a la que se ha comprometido Disney para todos sus títulos estrenados en cines. Esto significa que existe la posibilidad de que Black Panther: Wakanda Forever se estrene en Disney+ el 26 de diciembre. Podría tener cierto sentido que Marvel trasladara la película al streaming durante las fiestas navideñas, ya que probablemente sería un gran éxito entre las familias. Además, es posible que la taquilla de Black Panther 2 se haya reducido para entonces debido al estreno de Avatar: el sentido del agua.