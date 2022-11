Todos sabemos que Liam Neeson tiene "un conjunto particular de habilidades" y podemos contar con estas habilidades para mantenernos al borde de nuestros asientos de sofá, fascinados no sólo por su destreza letal en la pantalla al derribar a sus enemigos, sino también por sus poderosas habilidades de actuación. El público aficionado a la acción cuenta con las interpretaciones de Neeson para satisfacer nuestra necesidad de una entrega hábil y una profundidad interpretativa, así como de una acción emocionante.

VER SERIE

Cuando sepas dónde ver La memoria de un asesino, verás por qué Liam Neeson NO es demasiado viejo para seguir encabezando nuestra lista de héroes de acción favoritos. De hecho, en La memoria de un asesino, las indignidades de la vejez son un punto clave de la trama que hace que Liam Neeson sea perfecto para el papel del asesino envejecido, Alex Lewis.

Neeson tiene una larga lista de éxitos de acción, desde la trepidante Venganza en 2008, hasta la escalofriante Ice Road en 2021, y la acción incesante que nos encanta no da señales de detenerse pronto.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Asesino con Alzheimer?

Basada en la novela belga De Zaak Alzheimer, de Jef Geeraerts, y dirigida por Martin Campbell, La memoria de un asesino también está protagonizada por Guy Pearce, Monica Bellucci, Harold Torres y Taj Atwal. En este thriller de acción, Neeson hace gala de sus especiales habilidades para traernos a un asesino a sueldo con corazón, Alex Lewis. Alex está más que preparado para retirarse cuando se encuentra siguiendo los pasos de su hermano mayor, hasta llegar a una residencia para enfermos de Alzheimer. Cuando la medicación empieza a fallarle y se ve obligado a escribir notas recordatorias en su brazo para completar un trabajo, intenta rechazar una misión sólo para convertirse él mismo en un objetivo cuando rechaza su última tarea. Ni siquiera un asesino de corazón frío con la memoria fallida matará a un niño, pero su misión es acabar con una niña de 13 años que tiene la información sobre los ricos y poderosos líderes de la organización de traficantes que la victimizaron.

Con poco que perder, Alex debe unir los hilos de su vacilante memoria para guiar al equipo del FBI hacia la verdad, o está más que dispuesto a morir en el intento. ¿Podrá su agudeza mental seguir el ritmo de la acción, o fracasará en la misión final destinada a compensar una vida de crimen?

'La memoria de un asesino': Dónde ver

Un asesino se convierte en héroe cuando le da la vuelta a la tortilla a los de arriba para salir con gloria en el thriller de acción que está a la altura de las expectativas en La memoria de un asesino. Te encantará la hora y 54 minutos de lo último de la estrella de la acción mientras sus manos hacen picadillo a los enemigos más letales, y puedes encontrar La memoria de un asesino y ahora mismo en Amazon Prime Video.