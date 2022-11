Clarence Gilyard Jr., actor conocido por sus papeles en películas de éxito de los 80 como Top Gun y Jungla de Cristal, ha muerto. Tenía 66 años.

Gilyard era también profesor de cine y teatro en la Universidad de Nevada, Las Vegas, que confirmó su muerte el lunes por la tarde (28 de noviembre), según Las Vegas Review-Journal. El medio informa que Gilyard había estado "sufriendo una larga enfermedad", pero la causa de la muerte no está confirmada.

La página de Facebook del Departamento de Teatro de la UNLV compartió ayer el artículo del Las Vegas Review-Journal, añadiendo: "El Departamento de Teatro ha perdido a su querido colega, Clarence Gilyard. Descanse en paz".

Gilyard nació en Moses Lake, Washington, en 1955 y más tarde se trasladó a California, donde cursó el instituto, según Deadline. Asistió a la Universidad Estatal de California y se graduó en Artes Teatrales, y se instaló en Los Ángeles en los años 70 para iniciar su carrera de actor.

Una estrella de la televisión

Gilyard disfrutó de una carrera de décadas en el cine en la televisión, reservando su primer papel en 1981 como Frank Simpson en Diff'rent Strokes. A continuación, apareció en 20 episodios de CHiPS, en los que interpretó al oficial Benjamin Webster, y obtuvo su primer papel en una película en 1986, Top Gun, en la que interpretó a Sundown.

Después de Top Gun, Gilyard apareció en películas como Karate Kid Parte II y Jungla de Cristal, en la que interpretó a Theo, un hacker informático. Poco después de Jungla de Cristal, protagonizó la serie policíaca Matlock en el papel de Conrad McMasters, que interpretó durante 85 episodios.

Productora

Cuando su tiempo en Matlock llegó a su fin, Gilyard pasó a tener otro papel regular en la televisión como James Trivette en Walker, Texas Ranger, que protagonizó de 1993 a 2001, apareciendo en casi 200 episodios a lo largo de los años. En los últimos años, Gilyard -que se incorporó a la facultad de la UNLV en 2006- apareció en un corto de Top Gun y en otro de Jungla de Cristal. Su último papel fue en 2021 en Legacy of a Spy, donde interpretó a Bill Pope.