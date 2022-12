¡Vuelve El baile de las Luciérnagas! Basada en la novela homónima de Kristin Hannah, la serie sigue a dos chicas llamadas Tully y Kate a lo largo de sus 30 años de amistad, incluyendo los altibajos a los que se han enfrentado a lo largo de los años.

Protagonizada por Katherine Heigl y Sarah Chalke como Tully y Kate, respectivamente, la serie se estrenó por primera vez en febrero de 2021 y finalmente fue renovada para una segunda temporada en mayo de 2021. Después de relatar la amistad de Tully y Kate desde el instituto hasta la edad adulta, la primera temporada termina con un cliffhanger al avanzar en el tiempo y revelar que las dos ya no son amigas.

No hace falta decir que los fans han estado esperando ansiosamente la segunda temporada para ver cómo se desarrolla todo (y Netflix promete que obtendremos respuestas en los próximos episodios). Esto es todo lo que hay que saber sobre la próxima temporada, que se dividirá en dos partes.

'El baile de las luciérnagas' Temporada 2: reparto

Heigl y Chalke repetirán sus papeles de Tully y Kate, respectivamente. Otros miembros del reparto que regresan son Ali Skovbye como Tully adolescente, Roan Curtis como Kate adolescente, Ben Lawson como Johnny Ryan, Beau Garrett como Cloud y Yael Yurman como Marah Ryan.

Junto con las estrellas que regresan, también hay varios actores nuevos que se unen al reparto, como Ignacio Serricchio como Danny, Jolene Purdy como Justine, India de Beaufort como Charlotte y Greg Germann como Benedict.

'El baile de las luciérnagas' Temporada 2: argumento

Según la sinopsis oficial de Netflix, la segunda temporada sigue a Kate "lidiando con las dolorosas secuelas del malogrado viaje de Johnny a Irak, mientras que Tully se enfrenta a una demanda tras abandonar su programa de entrevistas, y debe empezar su carrera desde abajo".

A través de su demanda, Tully busca respuestas sobre su padre biológico, "en contra de los deseos de su hermética madre hippie, Cloud". Netflix también promete que los fans conocerán la respuesta a por qué Tully y Kate ya no son amigas. "Así que, este asunto entre Tully y Kate, no podemos decir mucho, pero podemos decir que está relacionado con la familia", se burló previamente Chalke. "Y no tiene nada que ver con Johnny".