Ellen Pompeo ha pasado por The Drew Barrymore Show, donde ha hablado de su sorprendente decisión de abandonar finalmente Anatomía de Grey después de casi dos décadas.

La actriz, que ha interpretado a Meredith Grey en el drama médico desde su primera temporada, anunció el mes pasado que iba a dejar la serie, con su último episodio emitido en febrero de 2023. Cuando Drew Barrymore le preguntó sobre su decisión, Pompeo reveló que se siente "súper feliz".

"La serie ha sido increíble para mí y me encanta gran parte de la experiencia", dijo. "Tengo que mezclarlo un poco. Tengo 53 años. Mi cerebro es como huevos revueltos. Tengo que hacer algo nuevo... Ya sabes, no puedes hacer el crucigrama del New York Times todos los días".

Y continuó: "19 años es más tiempo del que la gente tiene a sus hijos en casa. La gente tiene a sus hijos en casa hasta que cumplen 18 años y luego los envían a la universidad. Así que esto es como si yo me fuera a la universidad".

La lucha por la igualdad salarial

Barrymore elogió a Pompeo por "defender a las mujeres" y por haber "cambiado la industria para las mujeres exigiendo igualdad salarial". A pesar de interpretar el papel principal de la serie, la actriz ya había hablado sobre la doble moral en una entrevista con Variety, donde reveló que su compañero de reparto Patrick Dempsey recibía "el doble" de su salario hasta la tercera temporada.

"Hiciste que este riesgo fuera tan personal, pero lo hiciste más grande que tú y por eso todo el mundo se unió a tu alrededor", dijo Barrymore, que admitió que la admira. "Te quedaste en la serie, te pagaron más, cambiaste las reglas del juego para otras mujeres. Tuviste más éxito, fuiste más respetada y, en cierto modo, facilitaste el trabajo de tu publicista porque ganaste la batalla".

Sin embargo, Pompeo reveló que aunque mucha gente se unió a ella, fueron los que estaban en su círculo íntimo los que se quedaron callados, incluidos sus compañeros de Anatomía de Grey.

"Mucha gente no perteneciente a mi círculo íntimo me tendió la mano. ¿La gente que me rodeaba directamente? Aquel día en el plató reinaba el silencio. Se podría haber oído caer un alfiler", reveló. "Así que cuando tu vida cambie, cuando seas valiente y no tengas miedo y hables claro, no esperes que todo el mundo se ponga en pie y te aclame. Porque no es así".