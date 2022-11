Hay algunas noticias que, aunque repentinas, no sorprenden a nadie. Después de 22 años en emisión y 19 temporadas no es raro que una serie como Anatomía de Grey haya ido perdiendo efectivos (y ganando otros) en todo este tiempo. Decenas de actores y actrices han pasado por la serie de médicos más longeva de la televisión en prime time y algunos han conseguido convertir sus personajes en míticos. Pero claro, ninguno se iguala al de Meredith Grey, protagonista de la ficción que toma su nombre de su personaje, hilo conductor de las tramas más importantes (incluso sabiendo que la serie de Shonda Rhimes siempre ha sido bastante coral). Pero llevamos años escuchando rumores de la salida de Ellen Pompeo de la serie, con sucesivas renovaciones casi in extremis y, finalmente, se han hecho realidad.

Ellen Pompeo deja Anatomía de Grey

La actriz ha querido comunicar a través de sus redes sociales a todos sus fanes que en la próxima temporada de la serie ella no estará, al menos no como protagonista. En una emotiva publicación, en la que agradece el cariño y el apoyo de la audiencia a su personaje y a la serie, reflejaba la importancia del público en el éxito de la serie y añadía que, si bien no será del elenco principal, se guarda la opción de volver de visita en alguna ocasión a los pasillos del Grey Sloan Memorial en futuros episodios. De modo que ya es un hecho, Ellen Pompeo deja Anatomía de Grey, probablemente una de las noticias más determinantes para el show en los últimos años, quizá la más importante después de la marcha de Patrick Dempsey. Ahora solo queda comprobar si Shonda Rhimes y su equipo encuentran tramas lo suficientemente solventes como para mantener la serie viva sin su protagonista, como ya ha ocurrido con otras ficciones como Aída, House of Cards o The Walking Dead.