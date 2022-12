De tanto en cuanto Netflix encuentra un nuevo hueco para una telenovela en su catálogo, un producto que últimamente le funciona de forma extraordinaria. En las fechas recientes se han acumulado varios ejemplos de series, sobre todo latinas, permanentemente aferradas al Top 10 de la plataforma, como es el caso de Canto para no llorar, Arelys Henao, Hasta que la plata nos separe y Café con aroma de mujer. Pues bien, una vez más celebramos la incorporación de un título que ya hace las delicias de los fanes de este formato televisivo con el drama Las Villamizar, disponible desde el miércoles 14 de diciembre.



Entre lo policíaco y el relato de época, Caracol Televisión estrenó a principios de año esta serie de 74 episodios que nos traslada a la Colombia del siglo XIX. Allí, tres hermanas de la alta sociedad guardan las apariencias de una vida tranquila y apacible, pero pronto descubrimos que, en realidad, trabajan de espías para ayudar a los rebeldes contra el dominio español y hacer justicia por la muerte de su madre.

Las Villamizar: reparto de la serie de Netflix

La clave de los episodios de Las Villamizar es jugar con la intriga del guion, para lo cual el estilo "telenovelero" es ideal, con reclamos adictivos en cada entrega que te apremia para ver el siguiente. Por si fuera poco, la reproducción automática de Netflix es aún mejor para garantizar unas sesiones maratonianas frente a la pantalla.

Las hermanas Villamizar se infiltran ante nuestros ojos en el Ejército Libertador con el fin de enfrentar al poderoso ejército español, liderado por el Coronel José María Montenegro. Pero además del fuerte componente político de esta maniobra, también les gobierna una pulsión personal, pues este hombre es el responsable de la muerte de la madre de las jóvenes, 12 años atrás.​

El reparto de esta telenovela, a diferencia de otras apuestas recientes de Netflix, es especialmente coral, más al estilo de Pasión de Gavilanes 2. Las Villamizar está protagonizada por Shany Nadan (Bolívar), María José Vargas (La reina del Flow) y Estefanía Piñeres (Karabudjan) en la piel de Carolina, Isabela y Leonor Villamizar. Para darles la réplica, la serie cuenta con el madrileño Rodrigo Poisón (El Cid, Parot), que interpreta al temible Coronel José María Montenegro. Completan el elenco Eloi Costa (Fácil, Alguien tiene que morir), Claudio Cataño (La nieta elegida), Alexandra Restrepo (Pequeñas coincidencias), Rafael Zea (La ley del corazón), Jacques Toukhmanian (Pablo Escobar, el patrón del mal), Roberto Cano (Narcos), Luis Mesa (El Chapo), Coraima Torres (El Señor de los Cielos) y Brian Moreno (MalaYerba).