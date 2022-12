El cliffhanger final de la tercera temporada de Emily in Paris dejó varias tramas que necesitaban una conclusión, y la temporada 4 no puede llegar lo suficientemente rápido. A diferencia de la mayoría de las series de Netflix, cuya renovación se desconoce tras el estreno de una nueva temporada, Emily in Paris no tuvo ese problema, ya que la renovación de las temporadas 3 y 4 de la comedia romántica se anunció al mismo tiempo. Fue una buena noticia, sobre todo después de que en el episodio 10 de la temporada 3 de Emily in Paris, Camille (Camille Razat) hiciera saber a todo el mundo que Emily (Lily Collins) y Gabriel (Lucas Bravo) sentían algo el uno por el otro, un giro sorprendente.

La tercera temporada de Emily in Paris introdujo nuevos personajes, entre ellos algunos que causaron fricciones en relaciones hasta entonces seguras, como la amistad entre Emily y Mindy (Ashley Park). Al obligarla a abandonar su zona de confort y elegir entre el Grupo Gilbert o la nueva agencia de marketing de Sylvie, la tercera temporada supuso un reto para Emily, tanto en el trabajo como en su vida privada. Teniendo en cuenta que en el final de la temporada 3 de Emily in Paris Camille confesó haber traicionado a Emily siguiendo el plan de su madre, la temporada 4 de Emily in Paris tendrá que atar muchos cabos sueltos.

Netflix anunció la renovación de Emily in Paris para las temporadas 3 y 4 en enero de 2022, eliminando la posible preocupación de que la temporada 3 terminara con un cliffhanger y la historia no se concluyera, como había ocurrido recientemente con otra propiedad de Netflix, Warrior Nun. En su lugar, la certeza de tener a Emily en las temporadas 3 y 4 de París para estructurar la historia de Emily hizo que la noticia bomba de la temporada 3 sobre el embarazo de Camille y la revelación sorpresa del pacto de Camille y Emily en fueran más gratificantes, dejando al público entretenido sin preocuparse por no saber cómo terminará.

'Emily en París' Temporada 4: fecha de estreno

El evento Tudum de Netflix de septiembre de 2022 desveló la fecha de estreno de la tercera temporada de Emily in Paris, pero no dio noticias sobre la cuarta. Sin embargo, las temporadas 2 y 3 de Emily in Paris se estrenaron en diciembre, y la renovación de la temporada 3 de Emily in Paris se anunció solo 11 meses antes. Teniendo en cuenta que las temporadas 3 y 4 de Emily in Paris se rodaron consecutivamente durante los meses de verano de 2022, corresponde a Netflix decidir cuándo estrena la temporada 4, y es posible que ya haya terminado el rodaje. Si sigue el calendario de estrenos de las temporadas anteriores, Emily in Paris podría llegar a Netflix en diciembre de 2023.

'Emily en París' Temporada 4: reparto

La tercera temporada de Emily in Paris ya ha contado con el regreso del actor de Alfie, Lucien Laviscount, y ha introducido nuevos personajes, como el nuevo interés amoroso de Mindy, Nicolas (Paul Forman), y la novia de Camille, Sofia (Melia Kreiling). Teniendo en cuenta las impactantes revelaciones del final de la tercera temporada de Emily in Paris, Lily Collins, Lucas Bravo y Camille Razat seguramente volverán. Aunque la relación entre Alfie y Emily era muy tensa tras la revelación de Camille, él y Emily no tuvieron la oportunidad de hablarlo, por lo que el regreso de Lucien Laviscount como Alfie es muy probable para la cuarta temporada. Por último, Emily en París no sería lo mismo sin Ashley Park como Mindy, por lo que su regreso es casi seguro.

'Emily en París' Temporada 4: argumento

Aunque se desconoce hacia dónde se dirige Emily in Paris temporada 4, la revelación de Camille obligó a Emily y Gabriel a hablar. Esto significa que, a diferencia de lo que ocurrió en Emily in Paris temporada 2, Emily puede elegir a Gabriel ahora. Sin embargo, el embarazo de Camille podría no cambiar nada, sobre todo porque Gabriel desea formar una familia. La historia de Mindy en Eurovisión con la banda probablemente será explorada, junto con la relación de Emily y Alfie, ya que la abrupta salida de Alfie no les dejó tiempo para hablar. Dondequiera que la historia de Emily in Paris temporada 4 lleve a sus personajes, seguramente estará llena de drama.