Es una de las series más agradables del panorama audiovisual actual. Sin grandes pretensiones, Emily in Paris llegó a nuestras vidas en 2020 para aportar un entretenimiento fácil, divertido, lleno de color, glamour y tendencias, pero también de aventuras adictivas y, ciertamente, también cómicas, de la protagonista. Lily Collins ha sabido navegar entre el encanto y la inocencia que su personaje trajo de Estados Unidos y la valentía y picardía que ha ido desarrollando en París. Así, ahora llegamos a la tercera temporada de la serie enamorados de este nuevo icono seriéfilo y de moda cuyos tropiezos en el amor, la amistad y el trabajo nos dan tanta ternura como risa. Por eso, os contamos desde cuándo podemos disfrutar de las nuevas aventuras de Emily in Paris.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





Emily in Paris: hora de estreno de la temporada 3 de la serie

Con nuevo flequillo y la decisión de apostar por Alfie () comienza la nueva temporada de Emily in Paris. Pero claro, la tensión con Gabriel () no desaparece de la noche a la mañana y, aunque intentan mantener un tono amistoso, lo cierto es que sus encuentros son incómodos, cómicos para la audiencia. Habrá que esperar a verla para descubrir cómo evoluciona este triángulo amoroso pero lo cierto es que no mucho. La temporada 3 de Emily in Paris llega a Netflix el miércoles 21 de diciembre y, por si eres de los que no quieren arriesgarse al temido spoiler, te podemos asegurar que los episodios estarán disponibles desde las 9.00 de la mañana, hora española. Eso sí, sabed que esta tanda no nos aclarará el desenlace de Emily en su estancia francesa, puesto que la plataforma ya confirmó que estrenaría, al menos, una cuarta temporada.