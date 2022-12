El final de El origen de la sangre sirve de preparación para la tercera temporada de The Witcher, revelando la verdad que se esconde tras la Conjunción de las Esferas y otra profecía que seguramente tendrá una profunda influencia en la vida de Ciri. Inspirada en los libros y relatos cortos del novelista polaco Andrzej Sapkowski, la serie The Witcher de Netflix está ambientada en un mundo de fantasía plagado de monstruos. Sus protagonistas, Geralt y Ciri, viven en una época anunciada por antiguas profecías, y pagarán un precio temible para verlas cumplidas.

Netflix espera convertir The Witcher en una franquicia masiva, y spinoffs como The Witcher: Blood Origin son una parte crucial de los planes del gigante del streaming. La historia principal de The Witcher: el origen de la sangre se sitúa 1.200 años antes de los acontecimientos de la serie principal, y comienza cuando Jaskier, el amigo de Geralt, conoce la historia olvidada del continente tras un encuentro con una misteriosa y poderosa narradora que afirma trascender el tiempo y el espacio. Ella le cuenta a Jaskier la historia de siete intrépidos aventureros que trabajaron para derrocar el último Imperio Dorado de los elfos, y cuya batalla contra el despiadado hechicero Balor desgarró sin querer el tejido del universo. El episodio final de The Witcher: Blood Origin revela la verdad sobre la Conjunción de las Esferas y el origen del primer Witcher.

El primer Witcher se creó con sangre de monstruos

Photo Credit: Lilja Jonsdottir

El Imperio Dorado se estableció gracias a una asociación impía entre el hechicero Balor, de Lenny Henry, y la princesa Merwyn, de Mirrem Mack. Balor consiguió controlar a un monstruo de otro mundo. Una desventura a través de uno de los Monolitos deja a los Siete con el cadáver de otra criatura, y se les ocurre una idea: utilizar la brujería y la alquimia para combinar la esencia del monstruo con uno de los suyos. Fjal se convierte en el primer Brujo, sometido a una versión del ritual que con el tiempo se conocería como la Prueba de las Hierbas. Sin embargo, este proceso inicial es peligroso, ya que la sangre del monstruo se apodera gradualmente de su mente. Sólo el amor de Éile le permite conservar su humanidad durante un breve periodo de tiempo, y finalmente debe morir.

Al principio, los Siete creen que sólo necesitarán a uno de estos seres. Sin embargo, pronto aprenden lo contrario, porque su intento de detener a Balor y destruir el Monolito maestro en Xintr'ea sale mal, desatando monstruos en el mundo. Sin duda, la Prueba de las Hierbas se perfecciona a lo largo de los años, utilizando la sangre de diferentes monstruos para crear más Brujos. Esto proporciona otra posible razón para la casi extinción de los Brujos en la época de Geralt, cuando los monstruos son más raros.

'The Witcher: el origen de la sangre' explica por fin la conjunción de las esferas

Photo Credit: Lilja Jonsdottir

Explica la Conjunción de las Esferas, un acontecimiento místico en el que colisionaron diferentes mundos y épocas. Syndril había descubierto cómo utilizar antiguos Monolitos enanos para viajar a través del espacio-tiempo, un poder del que había abusado Balor. Cargado de culpa y con un fuerte sentido de la responsabilidad, Syndril se dirigió a Xintr'ea para atacar al Monolito maestro, pero llegó demasiado tarde; Balor se había infundido con la magia del Caos de otros mundos. Desesperado, Syndril se ató a sí mismo y a Balor al Monolito maestro en un circuito de poder, combinando su propia magia del Orden con el caos de Balor. El resultado fue destructivo: el Monolito maestro se hizo añicos, pero la destrucción reverberó en el espacio y el tiempo. Provocó la Conjunción de las Esferas.

La nueva profecía de Ithlinne es ominosa para Ciri

Photo Credit: Susie Allnutt

Las profecías han marcado la vida de Ciri, y The Witcher: el origen de la sangre habla de una que ha sido olvidada. También es pronunciada por Ithlinne (interpretada por Ella Schrey-Yeats en esta precuela). "El tiempo de las esferas ha llegado", declara Ithlinne. "Aen Seidhe se ha perdido en los cielos. A la deriva en el tiempo. Siempre en busca del amor... Perdida. Y dejada atrás. La semilla de la Alondra llevará la primera nota de una canción que acabará con todos los tiempos, y uno de su sangre cantará la última". Esta no es la profecía más famosa de Ithlinne, por supuesto; esa ya ha sido escuchada en The Witcher, y difiere de la relatada por el Narrador. Eso explica la sorpresa de Jaskier, sobre todo ante la idea de que la profetizada sería la responsable del fin de todos los tiempos.