Los planes de reparto de la temporada 4 de The Witcher seguirán adelante a pesar de la salida de Henry Cavill como Superman del Universo DC. Tras su triunfal regreso en Black Adam, muchos asumieron que Cavill volvería para futuros proyectos del DCU como el icónico héroe Superman. Sin embargo, las recientes noticias de James Gunn, el nuevo co-CEO y co-presidente de DC Studios, indican que el DCU se centrará en traer una versión más joven de Superman, lo que significa que Cavill no formará parte del futuro reinicio de Superman.

Aunque esta noticia fue un duro golpe para los fans de la interpretación de Cavill del personaje de DC, los fans de la serie de fantasía dirigida por Cavill The Witcher en Netflix tenían la esperanza de que la salida del actor como Superman abriera la posibilidad de que se quedara más allá de la tercera temporada de la serie en lugar de ser reemplazado por Liam Hemsworth en la cuarta temporada. Después de que la noticia de la refundición de Cavill en The Witcher a finales de octubre coincidiera con su papel en Black Adam, muchos especularon que el actor principal estaba saliendo de la serie de Netflix para centrarse en su papel en la franquicia de DC, por lo que era una posibilidad que pudiera volver si ya no estaba vinculado a Superman. Sin embargo, Gizmodo informa ahora de que, según un ejecutivo de Netflix, ese no es el caso, y Hemsworth permanecerá en la cuarta temporada de The Witcher a pesar de que Cavill ya no regrese como Superman.

Cómo Henry Cavill podría volver como Geralt en 'The Witcher'

El post de despedida de Cavill sobre su marcha de The Witcher especificaba que sería sustituido por Hemsworth en la cuarta temporada, lo que deja un tanto incierto el futuro del personaje después de esa temporada. Dado que la showrunner de The Witcher, Lauren Schmidt-Hissrich, ha mencionado previamente un plan de siete temporadas para la serie de fantasía, esto podría dejar la puerta abierta para el regreso de Cavill más allá de la temporada 4 de The Witcher, sobre todo porque ya no estará involucrado en el DCU. Si el considerable rechazo de los fans al cambio de personaje de Cavill continuara después de la cuarta temporada, quizá los creadores de la serie se plantearían pedirle a Cavill que volviera a encarnar a Geralt en la quinta temporada.

Por supuesto, es posible que la salida de Cavill de The Witcher no tuviera nada que ver con sus obligaciones como Superman, ya que han persistido los rumores sobre diferencias creativas entre el actor y los directores de la serie. Si Cavill no estaba de acuerdo con la dirección de la serie, tiene sentido que no volviera sólo porque su agenda se haya despejado. Aunque se desconoce si los rumores de desacuerdos creativos han influido activamente en la marcha de Cavill de The Witcher, tendrían que producirse cambios significativos en los planes de futuro de la serie para que Cavill pudiera volver si ese fuera el caso. Además, la serie contará con un protagonista competente, Hemsworth, cuyo debut demostrará a los espectadores que el futuro de The Witcher está en buenas manos, vuelva Cavill o no.

El futuro de Henry Cavill

A pesar de no volver a encarnar a Geralt ni a Superman, Cavill tiene muchos proyectos entre manos, como la película de espías Argylle de Guy Ritchie, que podría convertirse en franquicia en función de la acogida que tenga. Además, el exitoso papel de Cavill como Sherlock Holmes podría continuar con Enola Holmes 3, aunque esta película aún no ha sido confirmada por Netflix. Cavill también retomará su papel de Geralt por última vez en la tercera temporada de The Witcher, cuyo estreno en Netflix está previsto para el verano de 2023.