¿Va a haber Top Gun 3 y cuándo llegará a los cines la secuela de Top Gun: Maverick? Dirigida por Joseph Kosinski, Top Gun: Maverick llegó finalmente a los cines 36 años después de que Top Gun, dirigida por el difunto Tony Scott, se convirtiera en un fenómeno cultural. Por supuesto, Tom Cruise retomó uno de sus papeles emblemáticos, el del capitán Pete "Maverick" Mitchell, en Top Gun: Maverick, que también recuperó a Val Kilmer como el almirante Tom "Iceman" Kazansky de la película original. Top Gun: Maverick también introdujo nuevos personajes como Rooster (Miles Teller), el hijo de Goose (Anthony Edwards), el fallecido copiloto de Maverick.

Top Gun: Maverick trajo de vuelta al Capitán Maverick Mitchell a Fightertown, EE.UU., para entrenar a una nueva generación de pilotos que pretenden ser "lo mejor de lo mejor". Con una impresionante fotografía aérea e impregnada de la nostalgia de la Top Gun original, Maverick hace avanzar la saga de forma trepidante ofreciendo una experiencia teatral que hace las delicias del público y que, según la crítica, supera a su predecesora. Como Maverick, Cruise demuestra que sigue en plena forma como el mejor piloto de la Marina, y la secuela deja la puerta abierta a otra. Top Gun: Maverick funcionó a las mil maravillas en taquilla, siendo uno de los mayores éxitos de taquilla de 2022 y recaudando 1.400 millones de dólares en todo el mundo. Esto significa casi con toda seguridad que Top Gun 3 está en marcha, y aquí está todo lo que se sabe al respecto.

'Top Gun 3': argumento

Top Gun 3 contaría inevitablemente con una nueva misión que requeriría el vuelo desafiante a la muerte de Maverick y los demás pilotos, porque Top Gun: Maverick se resolvió con éxito. Pero Maverick plantó la semilla de una posible nueva historia porque el almirante Cain planeaba sustituir a los pilotos humanos por una armada de drones. Quizá Top Gun 3 enfrentaría a Maverick y a otros pilotos humanos con los drones de Cain para demostrar que el hombre es superior a la máquina.

Lo que mejoraría aún más esta historia es una reunión de Top Gun. Podría reunir al equipo original de pilotos de caza para demostrar que los hombres vuelan mejor que las máquinas, y sería un homenaje satisfactorio a la película original. Ni que decir tiene que el argumento que sustituye a los pilotos humanos por drones probablemente formará parte de Top Gun 3, pero será interesante ver en qué medida.

'Top Gun 3': reparto

Que Top Gun 3 no esté protagonizada por Tom Cruise puede ser inconcebible, y si sucede, es muy probable que la superestrella sin edad quiera encabezar la próxima Top Gun. Maverick también introdujo con éxito nuevos personajes como Miles Teller, el verdugo de Glen Powell y Penny de Jennifer Connelly, que podrían volver para una tercera entrega de Top Gun. Por otra parte, Top Gun 3 también podría traer nuevos pilotos para unirse a Maverick en el aire, aunque Teller retomando a Rooster como nuevo copiloto de Maverick parece una obviedad.

Aunque hubo muchos personajes que regresaron a Top Gun 2, también hubo otros que no lo hicieron y que podrían aparecer en Top Gun 3. Aunque Penny ha sustituido a Charlie (Kelly McGillis) como interés amoroso de Maverick, no hay razón para que no aparezca al menos en un cameo en Top Gun 3. Mike "Viper" Metcalf, de Top Gun, interpretado por Tom Skerritt, tampoco hizo un cameo, y es una buena opción para regresar a la franquicia. De hecho, la mitad del equipo de Top Gun, como Jester, Cougar o Hollywood, no regresaron para Maverick. Sin embargo, eso no significa que no pueda haber una reunión en Top Gun 3.

Lo que el equipo de Top Gun: Maverick han dicho sobre una secuela

Paramount

La posibilidad de una Top Gun 3 es más probable que nunca, ya que el director Joseph Kosinski ha insinuado otra entrega. En la mesa redonda de Deadline sobre Contenders LA3C, el director habló del difícil programa de entrenamiento al que tuvieron que someterse los actores para rodar Top Gun 2 y, al final de la misma, dijo una cosa clave que hace que la probabilidad de Top Gun 3 sea aún más real. Después de hablar del programa de entrenamiento de los actores, el director dijo lo siguiente: "¿Hay alguna otra historia que sea lo suficientemente convincente como para que tengamos que volver atrás? Me parece que al final de esta película a Maverick le queda gasolina en el depósito. No se conforma".

Esto demuestra que Top Gun 3 está en marcha. Aunque todavía no hay planes oficiales en marcha, no parece que la franquicia vaya a ralentizarse pronto. Después de todo, un éxito multimillonario ha demostrado que el público está ávido de más historias de Top Gun, y la franquicia dirigida por Tom Cruise estableció perfectamente la próxima entrega al final de Top Gun: Maverick. Aunque aún no tiene luz verde, Top Gun 3 está en camino. Permanece atento para conocer más noticias y novedades.