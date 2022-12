Las 10 mejores películas de 2022 ordenadas de mejor a peor

Gracias a Get Out y Us, Nope, de Jordan Peele, llegó en julio de 2022 con bolsas de hype (en su mayoría justificado), convirtiéndose en una de las mejores películas de 2022. Una campaña de marketing deliberadamente enigmática y un reparto de lujo con Daniel Kaluuya, Keke Palmer y Steven Yeun tampoco le han venido nada mal. No vamos a desvelar ninguna sorpresa, pero Nope está a la altura de la multitud de teorías previas al estreno y ofrece toda la sátira, psicología y extravagancia que el público espera de la paleta artística de Peele.

Sin embargo, más que los anteriores trabajos del director, Nope ha sido elogiada por aumentar el drama visual y la escala, al tiempo que es la entrada más abiertamente extraña en el ya perturbador canon de Peele (eso puede explicar en parte la reacción más polarizada de Nope en comparación con la aclamación universal de Get Out y Us). La taquilla ha sido sólida, si no espectacular, pero la reacción del público ha contribuido, como mínimo, a la creciente reputación de su director, que incluso ha suscitado comparaciones con Steven Spielberg.