La serie de televisión de The Last of Us ya casi está aquí. Sí, ya queda poco para que nos embarquemos en un viaje épico y peligroso con las versiones en televisión de Joel y Ellie, interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

A juzgar por el primer teaser, publicado en septiembre, la serie adaptará el primer videojuego de la querida franquicia e incorporará también parte de The Last of Us: Left Behind. Llevada a la pantalla por Craig Mazin, de Chernobyl, y Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog, seguro que gustará tanto a los jugadores como a los fanáticos de la televisión.

Si te resulta difícil mantener la paciencia, acompáñanos a desgranar todo lo que sabemos sobre la serie, como cuántos episodios tendrá y quién interpreta a quién. Siempre merece la pena estar preparado, como bien saben Joel y Ellie, así que sigue leyendo si quieres saber qué esperar de la serie The Last of Us...

'The Last Of Us': fecha de estreno en España

The Last of Us llegará a HBO el 15 de enero en EE.UU. En España llegará un día después a través de HBO Max, el 16 de enero. La primera temporada constará de nueve episodios.

'The Last Of Us': reparto

La serie de televisión The Last of Us tiene a su Joel: el actor de The Mandalorian Pedro Pascal, será el protagonista masculino de la serie y Troy Baker, el actor detrás de Joel en el videojuego, ha dado su visto bueno a la decisión de casting. "Este ES el camino. Apoyo total. Apoyo total. No puedo esperar a que me muestres un lado de Joel que nunca conocí, Pedro", publicó en Instagram.

El actor ha revelado que no ha jugado a los videojuegos... pero no temas, es por una buena razón. "Joel me pareció tan impresionante... Todo me pareció una experiencia visualmente impresionante. Y entonces me preocupó querer imitar demasiado, lo que creo que podría ser correcto en algunas circunstancias, y un error en otras. Así que quería crear una distancia saludable, y que eso estuviera más en manos de [el coguionista de la serie] Craig Mazin y [el director del juego y coguionista de la serie] Neil Druckmann".

A Pascal le acompañará en el papel de Ellie su compañera Bella Ramsey, antigua alumna de Juego de tronos. Con su papel como la favorita de los fans Lady Lyanna Mormont en Juego de Tronos, Ramsey ya ha demostrado ser más que capaz de interpretar a un personaje feroz, seguro de sí mismo.

Gabriel Luna interpretará a Tommy, el hermano pequeño de Joel. Luna ha interpretado papeles en Terminator: Dark Fate, True Detective y Marvel's Agents of SHIELD. Por su parte, Merle Dandridge interpretará a Marlene, la líder de Los Luciérnagas, papel que también desempeñó en el videojuego. Es gracias a Marlene que Joel y Ellie se conocen.

Nico Parker interpretará a Sarah, la hija de Joel. El papel revelación de Parker fue como Milly Farrier en la reimaginación de Tim Burton de Dumbo en 2019. También es posible que la hayas visto en la serie de HBO de 2020 El tercer día, en la que interpretó a Ellie (no esa Ellie) en tres episodios.

Nick Offerman interpretará a Bill (en sustitución de Con O'Neill debido a un conflicto de agenda) y Murray Bartlett a Frank. Anna Torv interpretará a Tess, amiga de Joel y compañera de contrabando que ayudó a Joel y a Ellie a llegar a los Luciérnagas. Tess será un personaje recurrente en la serie, así que es de esperar que desempeñe un papel importante en más de un episodio. Storm Reid interpretará a Riley, confirmando que la serie (como mínimo) adaptará libremente el DLC Left Behind.

'The Last Of Us': argumento

Según la sinopsis oficial de HBO: "La historia tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un curtido superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que empieza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, en el que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir".

Según reveló The Hollywood Reporter a principios de marzo de 2020, la serie "cubrirá los acontecimientos del juego original... con la posibilidad de contenido adicional basado en la próxima secuela del juego [The Last of Us 2]."

Un informe separado de la publicación indica que "futuras temporadas" son una posibilidad, lo que significa que es poco probable que se trate de una miniserie al estilo Chernobyl, sino que se extenderá a lo largo de varios años. La mención de las secuelas en la serie de HBO también debería despertar el apetito de muchos de los que disfrutaron con The Last of Us 2.

El director creativo de The Last of Us, Neil Druckmann, se ha referido brevemente a los retos de trasladar la historia del juego a HBO:

"Tienes que averiguar [con una serie de televisión] cómo transmite ideas o cuenta historias. Al eliminar la interactividad de la historia, ¿cómo la haces única para este otro medio? Es un reto interesante, y creo que hay mucho que aprender de él... Craig [Mazin] tenía ideas sobre cómo adaptar la serie, y me pareció interesante trabajar con otro creativo al que admiro. Se convirtió en una obviedad, y hacerlo bajo el paraguas de HBO y todo su contenido".

Troy Baker, que interpreta a Joel tanto en The Last of Us como en su secuela, confía plenamente en la adaptación de la historia frente a los planes originales de convertirla en una película.

"Lo que más me anima [sobre la serie de HBO] es que mientras había mucha gente en Hollywood que se paraba y se fijaba [en The Last of Us y su éxito] y pensaba: 'Oh, a mucha gente le gusta esto, deberíamos convertirlo en una película', Craig [Mazin] lo planteó desde la perspectiva de un fan", dijo Baker a Fandom en una entrevista reciente. "Sólo quiere que todo el mundo conozca esta experiencia".