El tráiler de la serie de HBO The Last of Us incluye un sorprendente huevo de pascua, aunque fácil de pasar por alto, sobre su material de origen en el videojuego. HBO ha publicado el primer tráiler completo de la serie, basada en la franquicia de videojuegos homónima de Naughty Dog. Al igual que el juego, la serie se centra en Joel (Pedro Pascal), un contrabandista contratado para sacar a una joven llamada Ellie (Bella Ramsey) de una zona de cuarentena en un futuro postapocalíptico en el que la humanidad se vio afectada por el brote del virus Cordyceps, que mutó a las personas en criaturas similares a los zombis. Desarrollada en parte por el director y guionista de The Last of Us, Neil Druckmann, The Last of Us de HBO pretende presentar una nueva visión de la franquicia, adaptando los juegos con relativa fidelidad pero aportando su propio giro.

El tráiler de The Last of Us de HBO incluía varias referencias a momentos reconocibles de su homólogo en el juego, como la huida de Joel con su hija, Sarah, en el día del brote y la estancia de Ellie en un centro comercial abandonado con su mejor amiga, Riley. La fecha de estreno del tráiler también fue un huevo de Pascua en sí mismo, ya que se publicó el 26 de septiembre, el mismo día en que se produjo el brote de Cordyceps en el juego. Sin embargo, el mejor huevo de Pascua del tráiler fue la elección de la música.

La canción que aparece en él es "Alone & Forsaken" de 1951, de Hank Williams, que también se utilizó para el tráiler de The Last of Us publicado durante la Gamescom 2012. El tráiler comenzaba con Ellie entregándole a Joel (al que ponen voz Ashley Johnson y Troy Baker, respectivamente) un casete con la canción mientras conducían, tras lo cual empezó a sonar sobre las imágenes del juego.

La canción también aparece en el propio juego, cuando Ellie y Joel se dirigen a Pittsburgh antes de ser emboscados por un grupo de cazadores. También se mencionó en el primer nivel del capítulo "Pittsburgh", titulado "Alone and Forsaken". El tráiler de The Last of Us de HBO presenta una versión ligeramente diferente de la canción, haciéndola más sombría y repitiendo la línea "Please hold to my hand" varias veces cerca del final. La letra está dirigida a Dios, ya que el protagonista de la canción se lamenta de su soledad y abandono tras separarse de su pareja. La canción ayuda a transmitir la naturaleza desolada y desesperada de la serie.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Por qué "Alone & Forsaken" de Hank Williams es perfecta para 'The Last Of Us'

El huevo de pascua musical del tráiler de The Last of Us es especialmente conmovedor, ya que "Alone & Forsaken" encaja perfectamente tanto con el juego como con su adaptación de acción real. The Last of Us no es una historia optimista. Es una exploración sombría de lo peor de la humanidad y de hasta dónde está dispuesta a llegar la gente en situaciones desesperadas. La mejor forma de representarlo es a través de Joel, que, a pesar de ser uno de los protagonistas del juego, no es una persona del todo buena. Como se revela a lo largo de la historia, hizo muchas cosas moralmente reprobables tras el brote para sobrevivir. Su redención parcial en el juego The Last of Us vino de la mano de Ellie, que le ayudó a recuperar parte de su humanidad. Sin embargo, a pesar de ello, nunca fue capaz de escapar del todo de sus tendencias violentas, como demuestra el hecho de que asesinara a innumerables personas al final del juego en un intento de salvar a Ellie.

Como tal, "Alone & Forsaken" es una representación adecuada de la naturaleza sombría del juego. La canción trata de un hombre abandonado por un ser querido, pero son los temas del abandono y la desesperanza los que la hacen encajar perfectamente con los temas explorados en The Last of Us. El tráiler termina con la letra: "Oh, por favor, entiende". La letra resume perfectamente el mensaje moral del juego. The Last of Us obliga a los jugadores a simpatizar con un hombre que hizo cosas terribles. Les pide que comprendan sus acciones, mostrando que, aunque imperdonables, se hicieron con la intención de sobrevivir y no por placer. Con ello, la última línea del tráiler volvió a demostrar por qué "Alone & Forsaken" es tan apropiado para el universo de The Last of Us. The Last of Us de HBO dará su propio giro a su material de origen, pero como el tráiler y su huevo de pascua musical mostraron, la serie parece haber capturado perfectamente la esencia de los juegos.