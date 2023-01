Cuando una novela se convierte en un best seller asumimos que tiene detrás a hordas de fanes que se apasionaron por la historia que cuentan sus páginas. Esto es lo que le ocurrió a La chica de nieve, el libro de suspense de Javier Castillo que se editó en 2020, en plena pandemia, y no solo acompañó a múltiples lectores en sus casas durante el encierro, sino que acabó siendo un auténtico fenómeno con más de un millón de ejemplares vendidos.



La historia nos sitúa en la cabalgata de los Reyes Magos de Málaga, en 2010. El momento más mágico del año se torna en pesadilla para la familia Martín (los padres están interpretados por Loreto Mauleón y Raúl Prieto) cuando su hija Amaya desaparece entre la multitud. Miren (Milena Smit, Alma), una periodista en prácticas, comienza una investigación paralela a la de la inspectora Millán (Aixa Villagrán, Vida perfecta) que despertará aspectos de su pasado que habría deseado olvidar. Con la ayuda de su colega periodista Eduardo (José Coronado, Entrevías), Miren no parará hasta encontrar a la niña. ¿Dónde está Amaya Martín?

El compromiso del equipo, tanto técnico como creativo, es de mantener una fidelidad con la novela que respete el tono, el ambiente que propone, y los mejores rasgos de los personajes. Este es el mayor reto para contentar a los fanáticos de la novela y, ahora que tenemos el tráiler de la serie, podemos comprobar si se aproximan a la intriga adictiva que propuso Javier Castillo en La chica de nieve.

La chica de nieve: tráiler de la serie de Netflix

La serie está dirigida por David Ulloa y Laura Alvea, además de Jesús Mesas Silva y Javier Andrés Roig, que también son los encargados del guion adaptado. Su impronta, además de las bases marcadas por la novela de Javier Castillo, da el salto a la pantalla con el estreno de sus 6 capítulos el viernes 27 de enero en Netflix.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Como aperitivo tenemos el tráiler oficial, en el que no solo descubrimos el hilo conductor de la serie, la desaparición de una niña, sino que también comprobamos que la investigación se producirá por dos vías, la policial y la periodística. Pero no hay nada como la implicación personal como motor para un caso así, por eso será interesante averiguar qué relación emocional tiene la protagonista con una situación tan traumática como la que centra La chica de nieve.