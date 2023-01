Los fanáticos de The Walking Dead apenas han superado su final en los últimos meses de 2022 y ya tienen que asumir que otra de sus series favoritas llega a su fin. AMC ha anunciado que Fear The Walking Dead está lista para cerrar sus tramas. Pero, para que sirva de consuelo, aún podremos disfrutar de la temporada 8 completa, que llegará próximamente al canal.

Fear The Walking Dead: así será la temporada 8 (final)

Ya ocurrió en la séptima tanda y parece que será la fórmula elegida por AMC para emitir su final. Fear The Walking Dead estrenará la temporada 8 en dos partes 6 capítulos cada una. Como pista para adivinar las fechas de estreno, la cadena ha comunicado que su previsión incluye lanzar la primera parte el 14 de mayo en Estados Unidos, por lo que tardará poco en llegar a AMC España.

Por fin podremos descubrir el desenlace de esta serie que nos traslado a Los Ángeles para conocer cómo se desarrollaba la infección en la costa contraria a la de The Walking Dead.

I can't believe it's all going to end. I freaking love you @FearTWD and I'll be seeing you in the 14th of May for one last ride bebe #FearTWD pic.twitter.com/pJFcKObeRn — Meagan Heron (@Meggerz1981) January 10, 2023

Estrenos de otras series del universo The Walking Dead

El premio de consolación para los fanáticos de esta serie que revolucionó las ficciones sobre zombies es que, tras algo más de una década enganchados a The Walking Dead y Fear The Walking Dead, y las más recientes The Walking Dead: World Beyond y Tales of The Walking Dead, habrá nuevas ficciones relacionadas con nuevas historias que contar.

La nueva etapa de spin-offs de The Walking Dead se ancla de forma directa a nuestros personajes favoritos. Según parece, la primera en salir será The Walking Dead: Dead City, la que se ha constituido en torno a Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Maggie (Lauren Cohan). Emplazada en Nueva York, la ficción llegará a AMC (USA) en junio.

Posteriormente también podremos ver el desarrollo de otras dos ficciones de personajes, esta vez sobre Daryl Nixon (Norman Reedus) en un viaje por Francia y Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira), garantizando una nueva fase de la franquicia que sale de las fronteras estadounidenses y expone cómo afecta la infección en el resto del mundo.